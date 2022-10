Manch einer zieht sich mit jenseits der 80 aufs verdiente Altenteil zurück, Rolf Schmid dagegen bleibt produktiv. Das besondere Interesse des 82-Jährigen gilt der Geographie, der Weltgeschichte und dem Universum. Jetzt hat er im Anschluss an die letztjährige Veröffentlichung von „Opus one. Das Werk des historischen Wissens„ nachgelegt: „Opus two – Die Erde und das unendliche Universum“ heißt sein zweites Buch, das in den vergangenen drei Jahren parallel entstanden ist. Wieder ein Sachbuch, aber die Dimensionen sind weit größer.

Erklärtes Ziel ist es laut Schmid, das Bewusstsein des Lesers unter anderem dafür zu stärken, wie gewaltig das Universum ist, „um dann möglicherweise selbst zu eigenen Erkenntnissen zu gelangen.“

Von der Erde ins Universum

Der Blick des Autors geht dabei von der Erde aus. Der Startpunkt seiner Betrachtung liegt sehr eng an den Menschen. Was Himmelforscher bewegte und wer sie waren – von Ptolemäus über Kopernikus, Kepler, Galileo Galilei, Newton, Einstein bis Edwin Hubble. Nach dem Blick auf Erde und Mond entfernt sich Schmid mit jedem Kapitel weiter von unserem Heimatplaneten. Der Betrachtung unseres Sonnensystems, dann der Milchstraße schließen sich die unendlichen Weiten an.

Autor und Werk Rolf Schmid ist Autor des Geschichtswerkes „Opus one – Das Werk des historischen Wissens", erschienen im März 2021. Er entstammt der traditionsreichen Bierbrauerfamilie Schmid im Südschwarzwald und bezeichnet sich selbst als Kosmopolit. Als Betriebswirt war er für Weltfirmen im Ausland, später selbst unternehmerisch im Projektgeschäft in Ferost tätig.

„Opus two – Die Erde und das unendliche Universum" ist im Juli 2022 erschienen und umfasst 324 Seiten Es hat die ISBN-Nummer 978-3-7562-6842-9 und ist als gebundene Ausgabe für 59,90 Euro im Buchhandel oder online bestellbar, unter anderem bei Books on demand ( www.bod.de ).

Wissenschaft, theoretische Physik, der Blick auf große Rätsel und Phänomene bilden die Basis des Werks. Doch den Bogen spannt der Autor weiter: Zurück zur Erde zur Existenz der Menschheit, die im großen Ganzen zunächst bedeutungslos erscheint und doch selbst ein Bestandteil davon ist. „Wir wurden aus denselben Atomen geschaffen, aus denen die Sterne bestehen“, schreibt Schmid im Vorwort.

Rolf Schmid will Horizont der Leser erweitern

Ist es nun also ein wissenschaftliches Werk, das der Wahl-Saarländer vorlegt? Er selbst nimmt davon Abstand und erklärt mit Bezug auf seinen eigenen lebenslangen Wissensdurst: „Daraus entstand dieses Buch, mit dem ich mich bemühe, das mir angeeignete Wissen strukturiert und verständlich an Interessierte weiterzugeben, um deren Horizont und Empfinden zum Thema Universum zu erweitern.“

Dabei lässt Schmid seine Leser nicht alleine mit der unvorstellbaren Größe und setzt auf Veranschaulichung. Ein Beispiel: Es dauert 31.000 Jahre, um auf eine Billion zu zählen – wenn jede Sekunde eine Zahl genannt werden würde. Und Billionen gehören in den Dimensionen des Kosmos zu den kleinen Einheiten. Der Autor bezeichnet sein reich bebildertes Werk als „ein modernes Sachbuch über das Weltall, geeignet für Einsteiger und Fortgeschrittene, eine Rundreise durch das Universum aus astrophysikalischer Sicht.“

Welche Beziehung hat Rolf Schmid zur Region?

