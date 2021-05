Balthasar Kaiser aus Küssaberg ist für die evangelische Kirche vom Hochrhein in die Landessynode berufen und in die EKD-Synode gewählt worden.

Balthasar Kaiser aus Küssaberg ist vom Landesbischof der evangelischen Kirche in Baden in die Landessynode berufen worden. Als einer von vier jungen Erwachsenen unter 27 Jahren wurde er auch von der Landessynode in die EKD-Synode als ein Vertreter