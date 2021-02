Christine Kruschinski findet das neue Umfeld reizvoll. Sie spricht über die Bedingungen in der Region, wie sich ihre Arbeit hier von der in der Mainmetropole unterscheidet und warum sie froh ist, nun mit ihrer Familie hier zu leben.

Vor einem Jahr lebte und arbeitete Christine Kruschinski noch mit ihrer Familie in Frankfurt am Main. In der Finanzmetropole hat ihr Ehemann Daniel ein medizinisches Zentrum für spezielle operative Gynäkologie, arbeitet mit seiner Frau aber seit