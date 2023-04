In einer kleinen Garage im Schweizer Niederhasli fing alles an, als Ernst Günthart 1946 seinen ersten Betrieb eröffnete. Zehn Jahre später wurde der Firmensitz nach Hohentengen verlegt. Dort sitzt das international führend Unternehmen in der Süßwaren-Dekor-Branche mit 1500 Mitarbeitern in zehn Ländern noch immer.

Bei der Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ erhielten 14 Leser am Dienstag einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Produktion von Backdekor, Pralinen und kreativ gestalteten Geschenkartikeln.

Die Gewinner der exklusiven Betriebsführung durch die Produktion der Firma Günthart in Hohentengen.Von Links: Betriebsleiter Thorsten Walz, Susann Duygu-D´Souza (Redakteurin Lokalredaktion Waldshut), Josepha Hehs (Günthart), Manfred Ilnicker (Lauchringen), Thomas Santl (Gurtweil), Cornelia Ebner, Gisela Vetter (Degernau), Dagmar Santl (Gurtweil), Marlen Ilnicker (Lauchringen), Manfred Basler (Stühlingen), Denise Haus (Albbruck), Martina Basler (Stühlingen), Peter Klaus (Albbruck), Herbert Albicker (Untermettingen), Herbert Fuchs (Hohentengen), Walter Schöll (Hohentengen) und Gabriele Albicker (Untermettingen). | Bild: Melanie Mickley

Betriebsleiter Thorsten Walz begrüßte die Gruppe mit Brezelfrühstück und einem Einführungsvortrag. Dabei erhielten den Gäste einen Überblick über das 40.000 Quadratmeter große Areal, das Sortiment sowie die geplanten Investitionen, wie zum Beispiel den Bau von 18 Wohnungen für Mitarbeiter.

„1500 verschiedene Artikel werden hier produziert, das ist eine Riesen-Herausforderung“, erklärte Walz. Bis die Produkte bei den Bäckereien und in den Regalen der Märkte wie Aldi, Lidl, Penny und Edeka stehen, sei es aber ein langer Weg.

Die Firma Günthart Seit knapp 80 Jahren hat Günthart als Familienunternehmen den Markt für essbare Dekorartikel und Süßwarenspezialitäten aufgebaut und weltweit Qualitätsmaßstäbe gesetzt. 1946 eröffnete Ernst Günthart in einer Garage in Niederhasli in der Schweiz seinen ersten Betrieb. 1956 wurde der Firmensitz aus betriebs- und zollwirtschaftlichen Gründen nach Hohentengen verlegt. Heute zählt der Betrieb zu den international führenden Unternehmen der Süßwaren-Dekor-Branche. „Durch die Verwendung bester Zutaten und aufwendige Produktionsprozesse bei der Herstellung unserer süßen Dekore und Geschenkartikel bieten wir Bäckereien, Konditoreien und dem Handel qualitativ hochwertige Produkte für jede Gelegenheit und jede Saison“, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. So fertigt Günthart seine Produkte beispielsweise aus Kuvertüren und Füllungen von Barry Callbeut und Lübecker Marzipan. (skd)

Bevor die SÜDKURIER-Leser sich diesen Weg anschauen konnten, mussten diese sich erst einmal in Schutzkleidung hüllen und auch den Schmuck ablegen. Das ist Vorschrift, um zu vermeiden, dass beispielsweise ein Ohrring in den Produktionsprozess gerät.

Auch SÜDKURIER-Redakteurin Susann Duygu-D‘Souza muss für die Führung in Schutzkleidung schlüpfen. | Bild: Melanie Mickley

Zuerst ging es in die Produktion von bedruckten Schoko-Tortenauflegern. Dabei werden Folien im Siebdruckverfahren mit den Speisefarben bedruckt. Das geschieht zum Teil noch von Hand, bis die bedruckten Folien dann automatisiert tiefgezogen und mit 40 Grad warmer Schokolade befüllt werden.

Weiter ging es in die Schock-Kühlung. Durch diesen Vorgang wird die Farbe auf die Schokolade übertragen. Ähnlich entstehen auch die Pralinen, die anschließend vollautomatisch eingewickelt werden.

Die erkalteten Pralinen werden aus der Form gelöst und dann auf dem Band zum einwickeln weitergeleitet. | Bild: Melanie Mickley

Marzipan- und Persipanaufleger durchlaufen einige Walzen, bis die gewünschte Dicke erreicht ist. Danach werden auch diese bedruckt und ausgestanzt. Thorsten Walz lässt die Gäste probieren. „Schön Süß“, ist das Fazit von Martina und Manfred Basler beim Geschmackstest. Sie hätten nicht gedacht, dass die Dekor-Produkte, die sie aus dem Supermarkt kennen, von hier stammen.

Manfred und Martina Basler testen die Tortenaufleger. | Bild: Melanie Mickley

In der nächsten Halle wird die Streudeko „Zauber Mix“ abgefüllt.

Streudekor-Zauber. | Bild: Melanie Mickley

Handarbeit gibt es beim Fondant, das gut durchgemischt in die Maschine gegeben wird und erst von dort aus automatisch in haushaltsgerechte Portionen abgepackt wird.

Die Bestückung der Anlage mit Fondant erfolgt noch per Hand. | Bild: Melanie Mickley

Die Produkte fertigt der Betrieb mit Kuvertüren und Füllungen von Barry Callebaut, einer der größten Schokoladenproduzenten der Welt.

Im Hochregal-Lager warten dann die fertigen Produkte auf den Versand. Für die Supermärkte gibt es zum Aufstellen Dekorhäuschen aus Pappe, die dann mit einem bestimmten Warensortiment gefüllt sind.

Das Hochregal-Lager: Hier warten die fertigen Produkte auf den Versand. | Bild: Melanie Mickley

An der Rampe wurde gerade ein Container ausgeladen, der mit Zuckerdekor bestückt aus der Günthart-Produktion in Thailand kommt.

Am Ende der zweieinhalb stündigen Führung durch den Betrieb gab es noch einen Blick in den Versand, der natürlich auch automatisiert vonstatten geht.

Hohentengen SÜDKURER öffnet Türen bei Backdekor-Hersteller Günthart in Hohentengen – wir haben die Bilder Das könnte Sie auch interessieren

Das sagen die Leser

Am Ende der Führung waren die SÜDKURIER-Leser beeindruckt: „Jeder kennt es, aber dass diese Sachen hier alle aus Hohentengen kommen, wussten wir vorher nicht“, sagte etwa einer der Teilnehmer. Ein weiteres Statement: „Wir hätten nicht gedacht, dass so viele Arbeitsprozesse nötig sind, um das herzustellen“. „Das auch noch so viel per Hand gemacht wird, hätten wir gar nicht vermutet“, so einer der Besucher und: „Wir haben uns gefreut, hier hinter die Kulissen blicken zu dürfen – das war sehr interessant.“

Cornelia Ebner (rechts) und Gisela Vetter aus Degernau waren erstaunt, dass für die Herstellung so viele einzelne Arbeitsprozesse nötig sind. | Bild: Melanie Mickley

Weitere exklusive Führungen hinter Türen im Landkreis Waldshut

Vom Zufallsprodukt zum Volksgetränk: Leser werfen Blick hinter die Kulissen der Brauerei Waldhaus

Zu Besuch bei Herrn Röhm, Max und Jacko: Leser werfen exklusiven Blick hinter Wildgehege-Kulissen