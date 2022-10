Hochrhein vor 51 Minuten Defektes Stellwerk: Züge auf der Hochrheinstrecke fallen aus Einige Züge zwischen Basel und Erzingen fallen wegen eines Defekts in Waldshut aus. Betroffen ist unter anderem die RB35 von Basel Badischer Bahnhof nach Lauchringen.

Die Gleise auf der Hochrheinstrecke, hier in Schwörstadt – bleiben am Mittwochmorgen leer. Der Grund: Ein defektes Stellwerk in Waldshut. | Bild: Völk, Melanie