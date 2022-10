Frauen in der Berufswelt zu stärken und zu vernetzen ist Ziel des Frauenwirtschaftstages, der am Freitag, 14. Oktober, 16 Uhr, im Landratsamt Waldshut stattfindet. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Frauen.Gründen.Zukunft“ und richtet sich laut Ankündigung an Selbstständige oder solche, die es werden wollen. Mit der Tagung sollen Frauen, die ein Unternehmen gründen wollen oder schon den Schritt in die Existenzgründung gewagt haben, angesprochen werden, schreibt die Gleichstellungsbeauftragte Anette Klaas in ihrer Ankündigung. Die Veranstalterinnen wollen Hilfestellung für die Zukunft und für existenzielle Entscheidungen geben und Mut für den Weg zur Existenzgründung machen.

Gute Netzwerke sind mit der finanziellen Absicherung die Basis für das unternehmerische Handeln. Die eingeladenen Referentinnen geben ihr Fachwissen weiter und beantworten auch individuelle Fragen, damit die Teilnehmerinnen passgenau die eigene Situation optimieren können. Simone Feilen Unternehmensberaterin bei der Handwerkskammer wird laut Ankündigung alle Aspekte der Existenzgründung beleuchten und Tipps geben, wie das Vorhaben konkret angegangen werden kann. Petra Rohner ist im Landkreis Waldshut schon als Referentin für Netzwerken und Selbstmarketing bekannt. Sie lebt die Online- und Offline-Vernetzung als Unternehmerin. Mit der von ihr gegründeten Stiftung Swonet vernetzt sie über 160 Frauenorganisationen in der Schweiz und in Deutschland. Referentin Hanna Völkle vom Harriet Taylor Mill-Institut für Ökonomie und Geschlechterforschung musste coronabedingt leider absagen.

Die Teilnehmerinnen können neben den Fachvorträgen wichtige Kontakte zu Institutionen und Frauen mit ähnlichen Themen und schon erfahrenen Unternehmerinnen knüpfen. Sie bekommen Informationen zu Fördermöglichkeiten und können sich auch bei einem Markt der Möglichkeiten individuelle Beratung einholen. Der Frauenwirtschaftstag findet in Kooperation mit der Stadt Bad Säckingen, den Landkreisen Waldshut und Lörrach, der IHK Hochrhein-Bodensee, dem Netzwerk Fortbildung, der Hochrheinkommission, der Wirtschaftsregion Südwest, dem Institut für Bildung und Management, der Bundesagentur für Arbeit Lörrach, dem Jobcenter Landkreis Waldshut, der Handwerkskammer Konstanz, den Unternehmerinnen Hochrhein Südschwarzwald und dem Zonta-Club Bad Säckingen Hochrhein.

Es sind noch Plätze frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter www.frauenaktionswochen-wt.de.