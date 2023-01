Einen Monat lang steht im Januar das Weltlädeli Murg stellvertretend für alle 900 Weltläden in Deutschland. Der Weltladen-Dachverband stellt auf seiner Homepage die Einrichtung in Murg als beispielgebend für andere Initiativen heraus. „Diese deutschlandweite Online-Präsenz ist für das Team im Weltlädeli eine ganz besondere Herausforderung“, teilt das Weltlädeli seinen Kunden mit. Die über Jahrzehnte in Murg geleistete Arbeit im fairen Handel erfahre dadurch eine ganz besondere Würdigung.

So präsentiert der Dachverband der 900 deutschen Weltläden das Weltlädeli auf seiner Homepage. | Bild: Frank Geiger

Die Anfänge des Weltlädelis in Murg

Das seit 1986 bestehende und seit 25 Jahren im Gebäude Murgtalstraße 2a untergebrachte Weltlädeli Murg wird als südlichster Weltladen in Baden-Württemberg bezeichnet. Rund 20 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen dafür, dass das Ladengeschäft an sechs Tagen die Woche geöffnet hat. Träger des Weltlädeli ist der Verein Faire Eine Welt mit rund 140 Mitgliedern. In einem langen Interview erläutert Frank Geiger aus dem Leitungsteam des Weltlädeli gegenüber dem Weltladen-Dachverband die Besonderheit der Einrichtung.

Das Weltlädeli Murg Öffnungszeiten und Kontakt Das Weltlädeli Murg an der Murgtalstraße 2a hat montags, dienstags, donnerstags und freitags 15 bis 18 Uhr sowie mittwochs, donnerstags, freitags und samstags 9 bis 13 Uhr geöffnet. Kontakt über E-Mail (murg@weltlaedeli.de) und Telefon (07763/1515).

Weltlädeli beliefert Edeka

Besonders vorgestellt wird dabei, dass das Weltlädeli eine Supermarktkette beliefert – die Edeka Schmidts Märkte Rickenbach. Die Kooperation zwischen beiden sowie der Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt (Gepa) habe sich aus der Mitgliedschaft des Weltlädeli und des örtlichen Edeka-Markts im Gewerbeverein Murg ergeben, so Geiger. „Die Schmidts Märkte wurden zu einem der Initiatoren, dass Edeka Südwest Gepa-Produkte listet, die so Eingang in das Sortiment der Supermärkte finden“, führt er aus.

20 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen dafür, dass das Weltlädeli an sechs Tagen die Woche geöffnet hat. Unser Bild zeigt 2016 Gertrud Müller an der Kaffeeschütte. | Bild: Chymo, Brigitte

2004 sei zuerst in Murg der Murgtalkaffee eingeführt worden und danach in Bad Säckingen der Trompeterkaffee als Stadtkaffee. Dieser habe als Hausmarke Einzug in die Edeka Schmidts Märkte gehalten. Geiger: „Die Belieferung der Schmidts Supermärkte mit Kaffee durch das Weltlädeli stellt heute eine bundesweit beispielhafte Kooperation zwischen einem Weltladen und einem Vollsortimenter dar.“

Das Weltlädeli besteht seit 1986 und war zunächst im Obergeschoss des Rathauses der Gemeinde Murg untergebracht. | Bild: Archiv Weltlädeli Murg

Nahezu von Anfang an habe sich die Murger Weltladen-Initiative mit anderen überlokal und überregional vernetzt, unterstreicht Geiger. Das Weltlädeli sei Mitglied nicht nur im Weltladen-Dachverband sondern auch im im Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB), der rund 170 entwicklungspolitische Organisationen, lokale Initiativen, Netzwerke und Weltläden angehören.

Seit wenigen Wochen Fairtrade-Landkreis

2014 sei Murg erste Fairtrade-Gemeinde im Landkreis geworden, in den zurückliegenden Jahren seien fünf weitere Städte und Gemeinden deren Beispiel gefolgt, unterstreicht Geiger. Vor wenigen Wochen habe auch der Landkreis Waldshut die Auszeichnung zum Fairtrade-Landkreis entgegennehmen können.

Kreis Waldshut Der Landkreis Waldshut ist jetzt Fairtrade-Landkreis – aber was bedeutet das eigentlich? Das könnte Sie auch interessieren

Das Weltlädeli engagiere sich auch im Bildungsbereich und kooperiere mit Bildungseinrichtungen, so Geiger weiter. So sei es in Murg selbstverständlich, dass bereits Kindergartenkinder das Weltlädeli besuchten, Grundschulklassen lernten hier den Fairen Handel kennen, Schüler der Nachbarschulen absolvierten im Weltlädeli Praktika. Durch die Kooperation mit dem Weltlädeli habe das Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen die Auszeichnung als Fairtrade School und die Grundschule im Murger Ortsteil Niederhof die Zertifizierung als Naturparkschule erreicht.

Untrennbar mit dem Weltlädeli verbunden ist dessen Gründer Willi Moosmann (rechts), hier 2021 zusammen mit dem tansanischen Pater Thomas Msagati und Angelika Dahlin vom Netzwerk Rafael, das gegen die traditionelle Genitalverstümmelung bei Frauen kämpft. | Bild: Hilpert Tobias

All dies sei besonders die Frucht des Engagements Willi Moosmanns, unterstreicht Geiger. Der Weltlädeli-Gründer und langjährige Vorsitzende dessen Trägervereins bleibe untrennbar mit der Entwicklung der Fachgeschäfts für fairen Handel verbunden und habe es überregional bekannt gemacht.