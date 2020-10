Durch den Gnadenschuss für ein todkrankes Pferd wurde Hohentengen 1959 von einem Hauch der Historie gestreift. Der populärste Reiter des fast 28 Jahre alt gewordenen Schimmels „Cortez“ war Dwight D. Eisenhower gewesen, kommandierender General der Invasion der Alliierten in der Normandie, danach Befehlshaber der US-Streitkräfte im besetzten Deutschland und zuletzt US-Präsident.

Während der zweijährigen Dienstzeit von Eisenhower in Deutschland war „Cortez“ sein Reit- und Paradepferd. Und er sorgte dafür, dass der Schimmel sein Gnadenbrot erhielt – in Hohentengen.

„Cortez“ war in der Vorkriegszeit das erfolgreichste deutsche Turnierpferd, das von verschiedenen Reitern in 69 Turnieren zum Sieg geritten wurde. 1945 ließ General Eisenhower „Cortez“ für sich satteln und erkor den prächtigen Schimmel zu seinem ständigen Reitpferd, auf dem er auch bei großen Militärparaden eine gute Figur machte.

Bei seinen Ausritten bei Frankfurt ließ sich Eisenhower von Hans Günter Winkler begleiten, dem späteren Olympiasieger und erfolgreichsten deutschen Springreiter. Er war als Reitlehrer für in Frankfurt stationierte US-Offiziere tätig. Dabei wurde Eisenhower auf den jungen Reiter aufmerksam und bat ihn, ihm bei seinen Ausritten Gesellschaft zu leisten. Und auch Winkler saß ab und zu im Sattel von „Cortez“.

Eine noch wichtigere Rolle für das Schicksal des Pferdes spielte jedoch ein Mann namens Erich May, damals Pferdesachverständiger für die US-Armee. Ihm schenkte Eisenhower den Schimmel, als der General in die USA zurückkehrte. Und mit Erich May kam „Cortez“ wenige Jahre später nach Hohentengen.

Hier errichtete Erich May eine kleine Fabrik für orthopädische Schuhe, daneben betrieb er einen Reitstall, in dem „Cortez“ sozusagen in Pension ging, finanziert von der US-Militärverwaltung. Im Frühjahr 1959 war es mit „Cortez“ zu Ende, der mit fast 28 Jahren ein ungewöhnlich langes Pferdeleben hinter sich hatte. Das todkranke Tier konnte nicht mehr stehen und wurde durch einen Gnadenschuss von seinem Leiden erlöst.

