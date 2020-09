Die Klinikum Hochrhein GmbH in Waldshut erweitert zum neuen Jahr ihr Behandlungsspektrum. Mit Sabine Peter ist es gelungen, eine Lungenspezialistin für das Klinikum zu gewinnen. Sie war zuletzt als Chefärztin der Lungenfachklinik in St. Blasien tätig, deren Standort nach Waldkirch verlagert wird. Durch den Wechsel von Sabine Peter an das Klinikum Hochrhein bleibt das bisherige Behandlungsspektrum der Lungenfachklinik im Landkreis Waldshut erhalten. Dies schreibt das Klinikum Hochrhein in einer Pressemitteilung.

Zur Person Sabine Peter stammt gebürtig aus Freiburg und hat dort ihr Medizinstudium absolviert. Sie verfügt über Weiterbildungen im Bereich der Inneren Medizin, der Pneumologie, der Notfallmedizin, der Schlafmedizin, der Allergologie sowie weiteren Spezialisierungen im Bereich der Pneumologie. Sabine Peter ist 56 Jahre alt, verheiratet und Mutter.

Darunter fallen internistisch-pneumologische Erkrankungen, allergologische Erkrankungen, das Schlaflabor und die Entwöhnung von der künstlichen Beatmung (Weaning). Sämtliche Erkrankungen der Atmungsorgane, der Pleura (Rippenfell), des Mediastinums (Mittelfell) und des Zwerchfells werden fortan durch die Klinik für Pneumologie im Klinikum Hochrhein abgedeckt und in enger Kooperation mit der Thoraxchirurgie auch operativ behandelt. „Wir freuen uns sehr, dass sich Frau Peter entschieden hat, dem Landkreis die Treue zu halten. Wir sichern hierdurch einen wichtigen Versorgungsbaustein für die Bevölkerung“, sagt Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer der Klinikum Hochrhein GmbH. Er führt aus, dass das Klinikum mit Sabine Peter diesen Bereich fortan aufbauen wird.

Lungenerkrankungen wie COPD, Asthma, Tuberkulose, Sarkoidose, onkologische Erkrankungen aber auchimmunologische Untersuchungen und vieles mehr können laut Schlaudt dann kompetent und umfassend im Klinikum behandelt werden. „Das Klinikum Hochrhein ist mir wohl vertraut, da ich zwischen 1997 und 2002 eine meiner Weiterbildungen dort absolviert habe. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung, auch in Hinblick auf das entstehende Zentralklinikum in Albbruck“, sagt Sabine Peter. Sabine Peter nimmt ihre Arbeit mit der Verlagerung der Klink St. Blasien, spätestens aber zum 1. Januar 2021 auf.