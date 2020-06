Leibstadt/Kreis Waldshut vor 4 Stunden

Das Kernkraftwerk Leibstadt wird am Montag sechs Wochen für die Jahresrevision abgeschaltet

Das Schweizer Kernkraftwerk Leibstadt geht am Montag, 29. Juni, für die etwa sechswöchige Jahresrevision vom Netz. In dieser Zeit will das KKL im Reaktorkern 136 der insgesamt 648 Brennelemente ersetzen und alle Brennelemente einer Inspektion unterziehen.