von Heinz J. Huber

Fast jeder zweite Wähler am Hochrhein entschied bei der Landtagswahl am Sonntag per Brief. Mit nur kleinen Abweichungen bestätigte der Kreiswahlausschuss das am Wahltag veröffentlichte Ergebnis des Wahlkreises 59. Landrat Martin Kistler bilanzierte eine trotz Pandemie-Bedingungen unproblematische Wahl. Bedauern äußerte er wegen der mit 56,6 Prozent um 7,9 Prozent schlechteren Beteiligung der 121.361 Wahlberechtigten an der Abstimmung als noch 2016.

Wegen der Pandemie und der Sorge vieler Wähler vor Ansteckung waren die Fachleute vorher bereits von einem hohen Anteil von Briefwählern ausgegangen. Die Schätzungen lagen laut Landrat zwischen 30 und 50 Prozent. Am Ende wurden es im südlichen Kreisgebiet 47 Prozent. Zum Teil quollen die Briefkästen der Rathäuser über, die Kommunen mussten für die Auswertung neue Briefwahlbezirke einrichten.

Die Wahllokale mussten coronagerecht sein, bewährte ältere Wahlhelfer durften diesmal nicht helfen, wenn sie zu den Pandemie-Gefährdeten gehörten. Mit den erschwerten Umständen wurden die Helfer in den Gemeinden und bei der Kreisbehörde jedoch gut fertig, lobte Martin Kistler. Um 20.35 Uhr am Sonntag ging das Wahlkreisergebnis an die Landeswahlleiterin.

Weniger zufrieden ist der Landrat mit der Beteiligung der Wahlberechtigten, der Rückgang um fast 8 Prozent bei der war größer als im Landesdurchschnitt. Über 10.000 Bürger weniger als vor fünf Jahren wählten hier.

Mit geringen Abweichungen gegenüber dem vorläufigen Wahlergebnis vom Sonntagabend steht das Ergebnis der Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 59, das die Vertreter der Parteien im Kreiswahlausschuss, nach der Prüfung durch das Team um Thomas Scheuble vom Kommunalamt, einstimmig billigten.

Das ist das offizielle Ergebnis der Landtagswahl 2021 Direkt gewählt ist Niklas Nüßle von den Grünen mit 25.275 (-1) Stimmen, gleich 37,1 Prozent; die weitere Rangfolge nach der Stimmenzahl: CDU 15.607, 22,9 Prozent; FDP 6973, 10,2 Prozent; AfD 6717, 9,9 Prozent; SPD 6555 (+2), 9,6 Prozent; Freie Wähler 2170, 3,2 Prozent; Die Linke 1806, 2,7 Prozent; die Basis 905, 1,3 Prozent). (in Klammern die Abweichung).