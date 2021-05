Kreis Waldshut Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Das Außergewöhnliche ist die neue Normalität: So sind Schüler und Schulen am Hochrhein auf das 2. Corona-Abi vorbereitet

Das Abitur ist für angehende Schulabsolventen schon unter normalen Umständen mit viel Aufregung verbunden. Doch wie sieht es aus, wenn die Prüfungen unter Ausnahmebedingungen stattfinden? Wir haben vor Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen am nächsten Dienstag bei Schülern und Lehrern in der Region nachgefragt, wie die Vorbereitungen laufen und mit welchen Erwartungen sie an die Aufgaben herangehen