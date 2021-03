von Eva Baumgartner

Große Erleichterung und Dankbarkeit herrschte am vergangenen Freitag vor und in der Gemeindehalle Grießen. Dort erhielten 500 über 80-Jährige aus sieben Gemeinden des östlichen Landkreises die langersehnte erste Impfung gegen das Covid-Virus. Kurzfristig waren vom Zentralen Impfzentrum Freiburg 500 zusätzliche Impf-Dosen des Herstellers Moderna für die Impfaktion in Klettgau zur Verfügung gestellt worden. Diese Impfungen wurden nicht – wie vielfach gemutmaßt wurde – vom Kontingent des Kreis-Impf-Zentrums in Tiengen abgezweigt.

Die 88-jährige Lotte Böttger aus Wutöschingen (im Bild mit ihrer Tochter Evelyn Wiesmann) ist heilfroh nach langem Warten endlich geimpft zu werden.

Für die betroffenen Gemeinde-Verwaltungen war es eine große logistische Herausforderung, in der Kürze der Zeit alle über 80-jährigen Bürgerinnen und Bürger zu kontaktieren und die Terminvergabe zu koordinieren. „Aber wir haben es geschafft, alle Mitarbeiter und Helfer haben sich mächtig ins Zeug gelegt und sogar ihre Freizeit geopfert, um den Impftermin so gut wie möglich zu organisieren“, betonte der Klettgauer Bürgermeister, Ozan Topcuogullari.

Reibungslose Organisation

Dass alles reibungslos über die Bühne ging, bescheinigten auch die Bürgermeister der Nachbargemeinden, Georg Eble (Wutöschingen ) und Manfred Weber (Küssaberg), die es sich nicht nehmen ließen, vorbeizuschauen und ihrem Klettgauer Kollegen großen Dank und Lob für die Organisation zu zollen.

Alle über 80-Jährigen aus Klettgau, Wutöschingen, Küssaberg, Hohentengen, Dettighofen, Lottstetten und Jestetten, die kurzfristig erreicht werden konnten, erhielten in Grießen ihre erste Imfpung, wobei alle beteiligten Gemeinden Helfer entsandten. Der zweite Impf-Termin in Grießen findet am Freitag, 7. Mai, statt.

Glücklicherweise herrschte schönes Frühlingswetter und deshalb wurde das benachbarte FC-Heim als Warteraum nicht benötigt. Die Herrenstraße war vor der Halle bestuhlt, so dass die Imfplinge – die meisten in Begleitung – die Wartezeit zumindest am Nachmittag ganz entspannt in der Sonne verbringen konnten.

Große Dankbarkeit

Das Mobile Impf-Team unter der Leitung des Pandemie- und Impfbeauftragten des Landkreises, Dr. Olaf Boettcher, hatte alle Hände voll zu tun. Der Mediziner Boettcher erklärte: „Ich würde sieben Tage die Woche dezentral impfen, denn dann ist man in kürzester Zeit durch!“

Bis in den späten Nachmittag dauerte das Impfen. Als Letzte waren 105 Wutöschinger an der Reihe, darunter die 88-jährige Lotte Böttger, die von ihrer Tochter begleitet wurde. Sie erklärte: „Ich bin ewig froh und sehr dankbar jetzt endlich geimpft zu werden.“ Ein Standpunkt, der stellvertretend für alle anderen 499 Impflinge stehen dürfte.