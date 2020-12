Habe ich Corona oder nicht? Antigen-Schnelltests können helfen, das Virus aufzuspüren. Endgültige Gewissheit liefert allerdings lediglich der so genannte PCR-Test, der als zuverlässiger gilt. Doch es dauert wesentlich länger, bis das Ergebnis feststeht. Ein Schnelltest reagiert schon nach weniger als 30 Minuten. „Schnelltests bieten aber eine gute Möglichkeit, kurzfristig eine Infektiösität auszuschließen oder Krankheitsbilder abzutesten“, schreibt Susanna Heim, Sprecherin beim Landratsamt Waldshut, auf Nachfrage.

Menschen möchten sicher gehen

Gerade kurz vor Weihnachten, wenn der Besuch bei den Lieben ansteht, möchten die Menschen sicher gehen, dass sie nicht infiziert sind und niemand anstecken können. Nicht nur deshalb wird bereits diskutiert, ob es diese Tests auch für Privatpersonen gibt. Heißt, ob jeder sich einen Test kaufen kann, und sich selbst testet. Wir haben bei Experten, Behörden und Institutionen nachgefragt.

Keine kassenärztliche Leistung

Wer sich einem Schnelltest unterzieht, muss ihn selbst bezahlen. Kai Sonntag von der Pressestelle der Kassenärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg sagt: „Es ist keine kassenärztliche Leistung.“ Allerdings biete das Land kurz vor Weihnachten, am 23. und 24. Dezember, in einigen Städten im Land an, sich kostenlos testen zu lassen. Sonntag: „Das übernimmt das Land, aber es ist eine einmalige Aktion.“ Laut neuester Information des Landessozialministeriums in 120 Städten, im Landkreis Waldshut an der Flößerhalle in Bad Säckingen-Wallbach und der Stadthalle Tiengen. Der Termin steht laut einer Mitteilung des Ministeriums bereits fest: Die DRK-Kreisverbände Säckingen und Waldshut testen am 23. Dezember an beiden Standorten von 14-16 Uhr. Noch ist aber unklar, ob und wo man sich dafür anmelden muss. Das Angebot richte sich aber in erster Linie an Angehörige von Risikogruppen wie etwa Großeltern und Personen mit Vorerkrankungen. Mehr zu dieser Aktion erfahren Sie hier.

Das Landesministerium ergänzt: Privatpersonen können, auch wenn keine Indikation nach der Testverordnung vorliege, auf eigene Kosten einen Antigen-Schnelltest durchführen lassen. Zum Beispiel am Testzentrum am Stuttgarter Flughafen. Ein Schnelltest sei aber nicht ganz billig. Er kostet laut diversen Angaben im Internet zwischen 40 und 60 Euro. Das Ministerium spricht von 75 Euro am Flughafen Stuttgart. Etwa 130 Euro koste im Vergleich ein PCR-Test.

An Laien wird der Test nicht ausgegeben

Das Landesgesundheitsministerium schreibt auf Nachfrage zu Schnelltests für Privatpersonen ganz klar: „Es ist bislang kein Antigen-Schnelltest für die Selbsttestung zugelassen.“ Entsprechende Anträge sollten allerdings beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) vorliegen. Die Abstriche für einen Antigen-Schnelltest müssen in Deutschland von geschultem Personal gemacht werden und dürfen, anders als zum Beispiel in den USA, von Apotheken nicht an Laien ausgegeben werden.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) schreibt: „Man muss kein Mediziner oder keine Pflegekraft sein, aber für die Probenentnahme und Auswertung braucht es eine Schulung.“ Es liefen jedoch Studien, um die Anwendung durch die Laien zu untersuchen. Laut RKI beschäftige sich Sandra Ciesek, Professorin an der Universität Frankfurt, mit diesen Studien.

Ein Versuch mit Lehrern

Im NDR-Podcast beschreibt sie den Versuch mit Lehrern, die nach Anleitung von Fachleuten selbst Proben entnehmen. „Die Ergebnisse würden demnach gar nicht großartig von denen der Fachleute abweichen“, sagt sie.

Abstrichentnahme nicht so einfach

Die Meinungen darüber, ob Laien in der Lage sind, die Abstriche richtig zu entnehmen, gehen auseinander. Schaut man sich ein Video mit der Anleitung an, scheint es in der Tat nicht so einfach zu sein. Ein Wattestäbchen muss tief in die Nasenhöhle oder in den Rachen – und in der richtigen Position – eingeführt werden. Nur wenn es richtig gemacht wird, ist in der Probe eine ausreichende Menge des im Infektionsfall vorliegenden Virenmaterials enthalten, das der Schnelltest nachweisen kann. War der Abstrich falsch, könnte der Test schlimmstenfalls negativ ausfallen, obwohl der Proband infektiös ist.

Berufsverband der Laborärzte warnt

Vor diesem Hintergrund warnte der Berufsverband der Laborärzte (BDL) mit seinem Vorsitzenden Andreas Bobrowski bereits im September vor solchen Selbsttests: Die Bedingungen für einen sicheren Abstrich seien bei den Laien nicht gegeben. Das könne sogar weitere Infektionen von beteiligten Personen zur Folge haben. Bobrowski sagt in einer Veröffentlichung auf den Internetseiten des BDL, dass die Skepsis des BDL von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geteilt werde, die in einer Leitlinie vom 11. September Antigentests durch Laien praktisch ausschließe und Umfeldbedingungen fordere, die eigentlich nur im medizinischen Labor gegeben seien.

„Ja, der BDL ist nicht begeistert“, bestätigt BDL-Pressesprecher Thomas Postina am Telefon. Die Handhabung sei komplexer als man denkt. „Es ist nicht ganz einfach, im Rachen zu hantieren.“

Virologe Alexander Kekulé ist dafür

Der Virologe Alexander Kekulé von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg fordert laut Bericht der Berlinger Morgenpost hingegen schon seit Monaten, dass sich bald jeder mit einem Schnelltest aus der Apotheke selbst testen kann. Die Kritik, dass Privatpersonen nicht fähig seien, sich selbst zu testen, oder ein positives Ergebnis eventuell nicht meldeten, teile Kekulé nicht.

Es braucht nur ein bisschen Übung

„Ich glaube, wenn man die Antigen-Schnelltests parallel zum bestehenden System hätte, wäre das ein Riesenvorteil. Die Menschen könnten einen Abstrich selber machen. Das ist so einfach wie gurgeln oder Zähne putzen. Man muss es nur ein bisschen üben. Ich bin der Meinung, dass man das den Menschen auch zutrauen sollte“, wird er zitiert.

In einem sind sich die Fachleute einig. Ein Schnelltest ersetzt nicht den präziseren PCR-Test, er dient aber als sinnvolle Ergänzung. Landratsamtssprecherin Susanna Heim meint: „Ein richtig durchgeführter Schnelltest – deshalb besser vom Hausarzt – kann das Infektionsrisiko, das von einer Person ausgeht, deutlich verringern. Wenn man zum Beispiel an Weihnachten die Großeltern besucht, ist so ein Test, unmittelbar vor dem Besuch durchgeführt, eine vorbeugende Maßnahme.“

Nur eine Momentaufnahme

Sie betont gleichzeitig, dass ein Schnelltest nur eine Momentaufnahme sei. Ein negatives Ergebnis heiße nicht, dass die Person keinen anstecken kann. Hygieneregeln und Abstände sollten eingehalten, bei gefährdeten Personen FFP2-Masken getragen werden. Und: Ein positives Ergebnis muss auf jeden Fall dem Gesundheitsamt am Wohnort gemeldet werden.

Verschiedene Testverfahren können das Coronavirus nachweisen Der klassische PCR-Test Die Abkürzung PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion. Der PCR-Test ist ein Standardverfahren bei der Diagnostik von Viren. Es kann automatisiert werden. Bei der PCR wird das Erbmaterial der Viren so stark vervielfältigt, dass es nachgewiesen werden kann, auch wenn es nur in geringen Mengen vorkommt. Die Proben müssen nach dem Abstrich so schnell wie möglich in ein Labor transportiert werden. Für den Abstrich wird Material aus dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum benötigt. Das Testverfahren nimmt derzeit etwa vier bis fünf Stunden in Anspruch, schreibt das Bundesgesundheitsministerium auf den Internetseiten „zusammen gegen Corona„. Hinzu kommt die Transportzeit ins Labor, die Vorbereitungszeit im Labor und gegebenenfalls eine Wartezeit wegen eines hohen Probeaufkommens. Laut Apotheken-Umschau liegen die Ergebnisse zumeist frühestens 24 Stunden, manchmal erst nach mehreren Tagen nach Abstrichnahme vor. Der PCR-Schnelltest Die Schnelltests basieren, ebenso wie die klassischen Labortests, auf der so genannten Polymerase-Kettenreaktion, mit der Erbgut des Virus nachgewiesen werden kann. Die Apotheken-Umschau zitiert hierzu Matthias Orth, Chefarzt des Instituts für Laboratoriumsmedizin im Marienhospital Stuttgart: „Die Schnelltests, auch Kartuschentests genannt, haben, vereinfacht gesagt, das Labor in einem kleinen Kasten schon integriert.“ Der Test mit einem Abstrich aus dem Mund-Rachen-Raum kann direkt vor Ort durchgeführt werden, die Transportzeit zum Labor entfällt, und die Ergebnisse liegen rasch (innerhalb von etwa zweieinhalb Stunden) vor. Dieser Test ist deutlich teurer und nicht so zuverlässig wie der Labortest. Der Antigen-Schnelltest Der Antigen-Schnelltest weist Eiweißstrukturen des SARS-CoV-2-Virus‘ nach. Er funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie ein Schwangerschaftstest. Eine Probe von einem Nasen- Rachen-Abstrich wird auf einen Teststreifen gegeben. Falls das SARS-CoV-2 Virus in der Probe enthalten ist, reagieren die Eiweißbestandteile des Virus‚ mit dem Teststreifen und eine Verfärbung auf dem Streifen wird sichtbar. Vorteile von Antigen-Tests sind die vergleichsweise geringen Kosten und das zeitnahe Testergebnis (in weniger als 30 Minuten). Die leichte Handhabung eines Point-of-care (PoC)-Antigen-Tests erlaubt die Testung auch außerhalb eines Labors, etwa in einer Pflegeeinrichtung oder medizinischen Einrichtungen und Arztpraxen ohne Diagnostiklabor. Hier kann ein PoC-Antigentest helfen, asymptomatische, möglicherweise infektiöse Personen leicht zu identifizieren und durch geeignete Maßnahmen, wie vorübergehende häusliche Isolierung, die Übertragung des Virus zu verhindern. Allerdings sind die Ergebnisse nicht hundertprozentig. Ein positives Antigen-Testergebnis muss deshalb mit dem PCR-Test bestätigt werden. (Quelle: Bundesgesundheitsministerium, www.zusammengegencorona.de) Der Antikörpertest Antikörpertests erfassen nicht das Virus selbst, sondern die Reaktion des Immunsystems auf den Erreger. Dieses beginnt zu arbeiten, wenn das Virus in den Körper eindringt und bildet nach ein paar Tagen Antikörper. Diese sind Teil der Abwehr und im Blut gut nachweisbar. Aufgrund dieser zeitlichen Verzögerung ist der Test auch nicht dazu geeignet, um eine akute Infektion nachzuweisen und bietet keine Alternative zum PCR-Test. Es gibt Antikörpertests in Form von Labor- oder Schnelltests. Die Methoden im Labor heißen ELISA oder CLIA. Diese können Antikörper etwa zwei Wochen nach Symptombeginn nachweisen. Die Schnelltests werden kommerziell angeboten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät aber aktuell von solchen Schnelltests als Kriterium für eine Diagnosestellung ab. Sie sollten nur im Rahmen von Forschungsprojekten eingesetzt werden. Auch Marc Becker, Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Leiter des Labors Becker & Kollegen in Süddeutschland warnt: „Wir sehen im Moment, dass diese Teste nicht über die ausreichende Qualität verfügen, dass sie mit einem Test, der im Labor durchgeführt wird, mithalten könnten.“ Sinnvoll sind Antikörpertests unter anderem, um die Frage zu klären, wie viele Personen bereits unbemerkt eine Corona-Infektion hatten. (Quelle: Apotheken-Umschau)

Das Landesgesundheitsministerium schreibt: „Nach den Mindestforderungen, die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das Paul-Ehrlich-Institut entwickelt haben, müssen Antigen-Schnelltests die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden, eine Sensitivität von über 80 Prozent haben sowie eine Spezifität von über 97 Prozent erfüllen. Das erst Kriterium heißt übersetzt, dass über 80 Prozent von mindestens 100 unselektierten PCR-positiven Proben auch positiv im SARS-CoV-2-Antigenschnelltest positiv angezeigt haben müssen.

Ergebnis nicht hundertprozentig

Ein Schnelltest liefert kein hundertprozentiges Ergebnis. Ein negativer Test schließe eine Corona-Infektion nicht aus, schreibt die Landesbehörde weiter. Er sei nicht so spezifisch wie ein PCR-Test. Es komme häufiger vor, dass ein positives Ergebnis angezeigt werde, wenn die Person gar nicht infiziert sei. Umgekehrt schließt eine negative Testung nicht aus, dass die Person doch das Virus hat. Ein positives Antigen-Testergebnis müsse auf jeden Fall mit der PCR bestätigt werden.