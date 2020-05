Hochrhein vor 2 Stunden

Corona-Verordnung: Wen darf man nach der jüngsten Lockerung eigentlich aktuell treffen?

Im Land Baden-Württemberg treten stufenweise Lockerungen der Kontaktbeschränungen in Kraft. Aber was ist nun im öffentlichen und im privaten Raum möglich und was gilt es zu vermeiden? Ein kurzer Überblick.