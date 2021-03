Das Infektionsgeschehen in den Landkreisen und Kantonen am Hochrhein entwickelt sich sehr ähnlich. Die Inzidenzwerte liegen weiterhin unter 100.

Der Trend der Vorwoche setzte sich auch in den vergangenen Tagen fort: Die Infektionszahlen am Hochrhein steigen wieder – allerdings noch in keinem besorgniserregendem Ausmaß. Sowohl in den Landkreisen Waldshut und Lörrach als auch den