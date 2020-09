Kanton Basel-Stadt vor 1 Stunde

Corona-Infektionen auf niedrigem Niveau und keine Klassenquarantäne: So startet Basel in die Herbstferien

Der Kanton Basel-Stadt war im Frühjahr vom besonders betroffen. Nun, ein halbes Jahr später ist die Infektionslage stabil und vor allem an den Schulen gab es in den vergangenen sechs Wochen nur wenige bestätigte Sars-CoV-2-Infektionen. Das erklärte Ziel: Mit niedrigen Fallzahlen in die kalte Jahreszeit starten. Bislang scheint das zu gelingen.