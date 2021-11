Im Oktober und November wurden im Landkreis Waldshut rund 11.000 Impfungen verabreicht. Diese Zahlen nennt das Landratsamt Waldshut am Montag in einer Mitteilung. Zudem habe das Landratsamt die Zusage erhalten, dass das dezentrale Impfmodell mit den vier Mini-KIZ und der Impftour vom Land Baden-Württemberg finanziert wird. Als der Landkreis vor einer Woche das Modell der vier Mini-KIZ bei einer Pressekonferenz vorstellte, war die Finanzierung noch unklar.

Welchen Weg geht der Landkreis Waldshut beim Impfen?

„Der Landkreis Waldshut hat als einer der ersten Landkreise auf dezentrales Impfen gesetzt und Impfungen bereits im Frühjahr 2020 in die Gemeinden gebracht“, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. Nach der Schließung der Kreisimpfzentren im Land habe der Landkreis dieses Erfolgsmodell fortgesetzt.

Kreis Waldshut Waldshuter Sonderweg beim Impfen: Warum das Mini-Impfzentrum Bad Säckingen sich so großer Nachfrage erfreut Das könnte Sie auch interessieren

Im August tourte erstmals ein Impfbus durch den Kreis Waldshut, seit November finden die Gemeindeimpftage als Impftour in den Hallen der jeweiligen Gemeinden statt. Im Oktober hat das Mini-KIZ in Bad Säckingen seine Arbeit aufgenommen, zunächst an zwei Tagen, jetzt an fünf Tagen. Mittlerweile betreibt der Landkreis die kleinen Impfzentren in Bad Säckingen, Lauchringen, Häusern und seit heutigem Dienstag 30. November, auch in Bonndorf.

Wie viele Impfungen wurden im Oktober und November im Kreis Waldshut verabreicht?

Im Oktober und November wurden bei verschiedenen Aktionen wie Gemeindeimpftagen und in den Mini-KIZ rund 11.000 Impfungen vorgenommen. Allein im Monat November waren es laut Auskunft des Landratsamtes 9100 Impfungen. Rund Zweidrittel entfielen auf Booster-Impfungen. Geplant ist, dass bei einer Vollauslastung aller im Einsatz stehenden Kräfte rund 2160 Impfungen pro Tag im Landkreis vorgenommen werden können.

Kreis Waldshut Bald 1800 Impfungen täglich im Kreis Waldshut? Impfoffensive startet mit Eröffnung des Mini-KIZ in Lauchringen Das könnte Sie auch interessieren

Welche Neuerungen gibt es beim Impfen im Kreis Waldshut?

Ab Donnerstag, 2. Dezember, sind Impfungen im Landkreis Waldshut nur noch mit Voranmeldungen möglich – auch auf der Impftour (Gemeindeimpftage – früher Impfbus). Termine können im Internet (www.terminland.de/landkreis-waldshut) gebucht werden. Die Server-Kapazitäten wurden laut Landratsamt Waldshut mittlerweile erweitert, so dass die Buchung nun problemlos möglich sei – vergangene Woche war das Buchungssystem zeitweise überlastet. Das Landratsamt weist darauf hin, dass ältere Bürger bei den Gemeindeverwaltungen Hilfe bei der Buchung erhalten

Wo diese Woche im Kreis Waldshut und im Kreis Lörrach geimpft wird, lesen Sie hier.