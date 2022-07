Mit knapp 51 Prozent sind Frauen in der Bevölkerung des Landkreises Waldshut in der Überzahl. In der Kommunalpolitik ist das weibliche Geschlecht hingegen noch deutlich unterrepräsentiert. Gerade einmal 26 Prozent der Gemeinderäte im Landkreis sind weiblich.

In der Riege der Bürgermeister gibt es unter den 32 Amtsträgern sogar nur noch eine einzige Frau. Doch warum ist das so? „Kommunalpolitik ist immer noch männlich geprägt“, sagt Claudia Arnold, seit acht Jahren selbst Gemeinderätin in Wehr. „Viele Frauen tun sich dagegen schwer, in die Öffentlichkeit zu gehen.“

Claudia Arnold (r.) ist eine von nur sechs Frauen im Wehrer Gemeinderat – und einzige Fraktionssprecherin. Das Bild entstand bei einer kommunalpolitischen Diskussionsrunde anderen Fraktionssprechern Stefan Tussing, André Langbein und Christoph Schmidt. | Bild: Julia Becker

Mentorinnen sollen Ängste nehmen

Damit sich dies ändert, beteiligt sich die 39-Jährige an einem Aktionsprogramm der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft in Berlin, das von der Gleichstellungsbeauftragten Annette Klaas im Landkreis Waldshut umgesetzt wird. Dabei sollen Mentorinnen interessierten Frauen Ängste nehmen und sie für die Kommunalpolitik begeistern.

Das Ziel: Bei den Kommunalwahlen 2024 soll der Anteil der Frauen auf den Bewerberleisten deutlich höher sein als zuletzt 2019.

„Die Gemeinderäte sollten die vielfältige Lebenswirklichkeit der Gesellschaft widerspiegeln. Dazu gehört auch eine weibliche Sichtweise auf politische Entscheidungen“, erklärt Claudia Arnold, warum sie sich für das Programm engagiert. Seit einigen Wochen betreut sei eine Frau, die sich ebenfalls bei dem Programm angemeldet hat.

Bis Mitte 2023 will sich das „Tandem“ regelmäßig über Politik austauschen. Beim Besuch von Gemeinderatssitzungen oder städtischen Einrichtungen soll Mut gemacht werden, selbst den ersten Schritt zur Kandidatur für ein öffentliches Mandat zu machen.

Weibliche Scheu vor der Öffentlichkeit

Wie schwierig dies sein kann, erlebte die Mentorin Claudia Arnold schon jetzt: Ihre Projektpartnerin zeigt zwar grundsätzlich Interesse an einem politischen Engagement. Für ein gemeinsames Pressegespräch zum Mentorenprogramm steht sie allerdings nicht zur Verfügung, weil sie derzeit noch den Weg in die Öffentlichkeit scheut.

Schon dies zeigt ein verbreitetes Problemfeld: „Die meisten Männer haben genug Selbstbewusstsein und weniger Probleme, öffentlich aufzutreten“, sagt Arnold. Frauen hätten dagegen eher die Furcht, den öffentlichen Ansprüchen nicht zu genügen.

Den Männern nicht das Feld überlassen

Vor allem bei als klassisch „weiblich“ geltende Themenfelder wie der Kinderbetreuung, der Schule oder der Pflege müssten sich Frauen stärker mit ihrer Sichtweise einbringen und dürften Männern nicht das Feld überlassen.

Aber auch in anderen Bereichen, die weithin als „eher männlich“ angesehen werden, könne die weibliche Herangehensweise helfen: „Wie ein Baugebiet erschlossen wird, muss doch auch Frauen interessieren“, führt Arnold aus und ergänzt: „Ich kann es nicht nachvollziehen, warum Frauen sich nicht engagieren und ihr Umfeld gestalten wollen.“ Unabhängig von der Parteipolitik gehe es auf Gemeindeebene darum, möglichst vielfältige Blickwinkel in die Diskussionen einzubringen.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Anette Klaas, ist Projektverantwortliche. Bild: Landratsamt | Bild: Landratsamt Waldshut

Das Aktionsprogramm Noch bis Ende Juli können sich Frauen für das Programm anmelden – sowohl als Mentorin als auch als Mentee. Die Frauen in passenden Tandems zusammengestellt und arbeiten bis Mitte 2023 miteinander. Das Programm wird von der EAF Berlin in Kooperation mit dem Deutschen Landfrauenverband durchgeführt und durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Städtetag – und die Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen unterstützen es. Mehr Informationen gibt es im Internet . Bewerbungen sind auch direkt beim Landkreis Waldshut möglich

Für die 39-Jährige gibt es bei vielen Frauen – aber auch bei Männern – grundsätzliche Ressentiments gegen Politik. Dabei gehe es gerade in Gemeinderatssitzungen weniger um politische Fragen als viel mehr um Sachfragen. „Wenn wir es nicht ‚Politik‘ nennen würden, würden sicher mehr Menschen mitmachen“, meint Arnold.

Junge Frauen in der Politik besonders rar

Als sich Claudia Arnold vor acht Jahren erstmals zur Wahl stellte, war sie nicht nur eine von wenigen Frauen, sie zählte mit 31 Jahren auch zu den jüngsten Bewerbern. „Es war purer Idealismus“, so Arnold zu den damaligen Motiven. Damals war ein ehemaliger Gemeinderat bereit, ihr bei den ersten kommunalpolitischen Gehversuchen beizustehen.

Viel Zeit zum Lernen blieb ihr damals nicht: Denn sofort wurde sie Sprecherin der Grünen-Fraktion im Wehrer Rat. Heute würde sie ihre Erfahrungen gerne an andere Frauen weitergeben. „Es geht darum, eine Weile mitzulaufen und Zusammenhänge und Prozesse erklärt zu bekommen“, so Arnold.

Für die Kommunalwahl 2024 hat sie ein persönliches Ziel: „Mindestens eine Frau mehr im Gemeinderat.“ Derzeit sind es in Wehr nur sechs – und 15 Männer.