Am Bachlauf des Seltenbachs in Waldshut wurde am 4. Oktober 2023 unterhalb der Schmitzinger Straße ein männlicher Leichnam gefunden. Ein Blick ins Archiv zeigt, wieviele Menschen in den vergangenen Jahrzehnten am Hochrhein getötet wurden.

Tod in der Disco

1967: Die Musikbox spielte in der Nacht vom 5. zum 6. August 1967 gerade den Walzer „Wunderbar“, als der Schuss durchs Fenster kam. Etwa um 2 Uhr morgens streckte ein damals 37-jähriger Automatenaufsteller einen 31-jährigen Kran- und Kraftfahrer durch das geschlossene Fenster der Gaststätte Schlossberg im heutigen Görwihler Ortsteil Tiefenstein nieder.

Hotzenwald Tödlicher Genickschuss durch das Fenster: Wie eine Disco im Hotzenwald in die Schlagzeilen geriet Das könnte Sie auch interessieren

Das spätere Opfer tanzte gerade mit der Frau des Täters. Es ging offenbar um Eifersucht. Der Täter traf mit seiner tschechischen Pistole mit einem „perfekten Genickschuss“, wie der damalige SÜDKURIER-Berichterstatter schreib. Die Gaststätte hieß deshalb auch später noch „Genickschuss-Bar“.

Mit 64 Messerstichen getötet

1978: Eine ungeheuerliche Bluttat erschütterte die Wehrer Bevölkerung vor über 40 Jahren. Mit 64 Messerstichen wurde ein Wehrer am Abend des 8. März 1978 am Ufer der Wehra niedergestreckt. Die Täter: Zwei Jugendliche, 16 und 18 Jahre alt, die mit der Tötung ein Rauschgiftdelikt vertuschen wollten. Die beiden Jugendlichen hatten noch abends die Polizei über einen „Leichenfund“ informiert, kamen aber schon bald selbst ins Visier der Ermittler, weil im wahrsten Sinne des Wortes das Blut an ihren Händen klebte. Noch in der Nacht legten die beiden ein umfassendes Geständnis ab. Die Jugendkammer des Landgerichts Waldshut verurteilte den Jüngeren zu einer Jugendstrafe von acht Jahren, den Älteren zu sechs Jahren.

Bahnbeamter starb am Brenneter Bahnhof

1988: Am Bahnhof Brennet wurde am 7. Juni 1988 ein 31-jähriger Bahnbeamter mit zwei Bauchschüssen getötet. Obwohl die Kripo eine 20-köpfige Sonderkommission bildete, ist der Fall bis heute ungeklärt.

Mann erwürgte seine Verlobte

1989: Eine 35-jährige Bad Säckingerin wurde an einem Sonntagmorgen tot in ihrer Wohnung in der Uhlandstraße aufgefunden – erwürgt von ihrem eigenen Verlobten. Eine Beziehungstat. Schon zwei Nächte zuvor war ein Mordversuch des 29-jährigen Chemiearbeiters an seiner Partnerin gescheitert. Die Frau hatte sich offenbar von dem Mann trennen wollen. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Waldshut verurteilte ihn ein knappes Jahr später wegen Totschlags und versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von elf Jahren.

Vater wird zum Mörder

1993: Opfer eines sogenannten Ehrenmordes wurde vor 1993 die 17-Jährige aus Albbruck. Sie wurde vom eigenen Vater umgebracht. Die Leiche wurde zerstückelt und Teile davon in den Hausmüll gegeben. Nach der Tat am 8./9. Februar 1993 galt das Mädchen zunächst als vermisst. Nachdem der Vater sich in die Türkei abgesetzt hatte, wurde am 9. März 1993 der Torso der Leiche in einer Tannenschonung bei Schwerzen gefunden. Vor der türkischen Polizei legte der Vater ein Geständnis ab. Er wurde zu eineinhalb Jahre Haft verurteilt.

So könnte die unbekannte Frau ausgesehen haben, deren Leiche 1997 auf einem Wanderparkplatz bei Todtmoos gefunden wurde. Die Polizei veröffentlicht diese Gesichtsrekonstruktion erst vor wenigen Tagen, nachdem der Fall wieder aufgenommen worden war. Ebenfalls im Bild ihre Schuhe und der Wanderparkplatz. | Bild: Polzei7Böhm

Heidelbeersucher finden verkohlte Leiche

1997: 26 Jahre ist es her, als Heidelbeersucher in der Nähe des Wanderparkplatzes „Weißenbach“ 500 Meter unterhalb des Hochkopfhauses bei Todtmoos eine verkohlte Frauenleiche fanden. Der Fall wurde nie gelöst, selbst die Identität der Toten ist bis heute unbekannt.

Schwarzwald Wer ist die Frau, die 1997 ermordet wurde? 50 neue Hinweise nach „Aktenzeichen XY“ Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings kam jetzt nach der Wiederaufnahme der Ermittlungen wieder Bewegung in den Fall. Erst vor kurzem berichtete erneut „Aktenzeichen XY ungelöst“. Mittlerweile gibt es durch neue technische Möglichkeiten der Gesichtserkennung eine Phantombild der Frau.

Mutter und Tochter getötet

2002: Dreimal stand ein Mann aus Wehr wegen Mordes an seiner Frau und seiner Tochter vor Gericht. Zweimal hob die übergeordnete Instanz das Urteil wegen Rechtsfehlern auf und verwies es zur Neuverhandlung zurück – was äußerst selten vorkommt. Erst im dritten Prozess wurde ein rechtsgültiges Urteil gesprochen. Am 13. Mai 2002 hatte der Wehrer seine Ehefrau und die elfjährige Tochter als vermisst gemeldet. Zehn Monate später wurde in der Nähe des Wohnhauses der Familie die Brieftasche der Frau entdeckt. Es gab einen Fahndungsaufruf über „Aktenzeichen XY“. Dann gab es Hinweise, die Ehefrau sei gesehen worden, eine Hellseherin mischte bei der Suche mit. 2005 entdeckten Pilzsammler im Kleinen Wiesental in einen Teppich eingewickelte menschliche Skelett-Teile. Zwei Tage später nahm die Polizei den tatverdächtigen Wehrer fest. Er leugnet die ihm vorgeworfene Tat. In der dritten Verhandlung kam das Freiburger Landgericht am 15. Juli 2010 zum Ergebnis, dass er seine Frau im Streit erschlagen und um den Totschlag zu vertuschen, die Tochter danach ermordet hat. Er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Mord aus Habgier

2002: Zu einem gemeinschaftlichen Mord kam es 2002 zwischen Epfenhofen und Blumberg. Am 19. November 2002 meldet eine getrennt in Küssaberg lebende junge Schweizer Millionärsgattin ihren 51-jährigen Mann bei der Polizei in Waldshut als vermisst. Am 29. November wird nahe der Sauschwänzlebahn Blumberg seine Leiche mit zwei Schüssen in Brust und Bauch gefunden. Einen Tag später verhaftet die Polizei die Frau. Ihr italienischer Geliebter, ein Waldshuter Gastronom, ist bereits in sein Heimatland geflüchtet. Das Landgericht Konstanz verurteilt die Frau 2004 wegen des geplanten und begangenen Mordes aus Habgier zu lebenslanger Freiheitsstrafe.

Verkäuferin musste wegen 325 Euro sterben

2003: Montag, 5. Mai, kurz vor 18 Uhr – eine Verkäuferin wird im Textilgeschäft Allegra im Wehrer Trigema-Center ermordet. Die 58-Jährige war die letzte im Laden und machte den Tagesabschluss. Kurz vor Ladenschluss betrat der Täter den Laden. Der damals 48-Jährige hat einen Raubüberfall geplant.

Mit modernsten kriminaltechnischen Methoden klärte die Polizei im Jahr 2003 den Mord an der Verkäuferin auf dem Wehrer Trigema-Gelände auf. Symbolbild: dpa | Bild: Benedikt Spether

Doch resolut stellt sich die Verkäuferin in den Weg. Nach Überzeugung des Gerichtes erwürgte der 48-Jährige sein Opfer mit einem Bademantelgürtel. Auf dem Bademantel hatte die Polizei später DNA-Spuren des Täters gefunden. Die Beute, die dem Mann nach seiner Tat in die Hände fiel: 325 Euro. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Waldshut verurteilte den mehrfach vorbestraften Mann wegen Mordes zu lebenslanger Haft.

Tod an der Aare

Im November 2009 wurde der 63-jährige Deutsche Hans M. (Name von der Redaktion geändert) auf der Fahrradbrücke über die Aare zwischen Koblenz und Felsenau erschossen. Der Fall ist bis heute ungelöst.

Streit endet mit Messerstich

2011 wurde eine 37 Jahre alten Frau in Wehr erstochen. Der mutmaßliche Täter flüchtete in die Schweiz und wurde dort wenige Stunden nach der Tat von der Polizei in Basel festgenommen. Zu den tödlichen Messerstichen war es in einer Gaststätte in Wehr gekommen. Der Mann hatte sich mit der Bekannten gestritten und war nach dem Angriff geflohen. Die Frau starb durch einen Stich mit einem Küchenmesser in den Oberkörper.

Oberschenkelknochen einer Frau

2013: Bei Waldshut wurde 2013 ein menschlicher Oberschenkelknochen gefunden. Der Fall blieb zunächst mehrere Jahre von der Öffentlichkeit unbemerkt. Erst im Februar 2017 berichtete die „Aargauer Zeitung“, dass es sich bei dem Fund um den Oberschenkelknochen einer Schweizerin handelt, die bereits seit dem Jahr 2000 vermisst wurde. Die Tote wohnte ursprünglich im schweizerischen Kleindöttingen. Ihr Oberschenkelknochen wurde in der Nähe des Wohnortes auf deutscher Seite gefunden.

Frauen-Torso im Plastiksack

2014: Im Dezember wurde in einem Plastiksack an der Schmitzinger Straße ein Frauentorso gefunden. Die Polizei verfolgte bald einer Spur, die zu einem Wohnblock in der Nähe führte.

Waldshut-Tiengen Vor fünf Jahren wurde eine Frauenleiche in Waldshut entdeckt. Der Tötungsfall ist bis heute ungesühnt Das könnte Sie auch interessieren

Anfang Februar stand die Identität der Frau fest. Es handelte sich um eine damals 36-jährige Deutsch-Russin. Da sich der Torso der Frau vor dem Auffinden bereits mehrere Wochen im Freien befunden haben musste, konnte die genau Todesursache nicht mehr ermittelt werden. Drei Monate nach dem Fund wurde im März ein Mann festgenommen, er wurde im August 2015 jedoch wieder frei gelassen.

Vater tötet Baby

2017: An Weihnachten 2017 schockiert eine Gewalttat den Hochrhein. In Laufenburg hatte ein Vater sein zehn Wochen altes Kind im Drogenrausch getötet. Als das Kind zu schreien begann, drehte der Vater durch und tötete es. Das Waldshuter Landgericht verurteilte den Mann zu elf Jahren Haft.

Laufenburg Prozess um Kindstötung in Laufenburg: Elf Jahre Haft für Angeklagten Das könnte Sie auch interessieren

Spaziergänger finden menschlichen Schädel

2018: Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde am Waldparkplatz beim Bergsee Bad Säckingen von Spaziergängern ein menschlicher Schädel entdeckt. Dieser Fall unterscheidet sich von den anderen, weil es sich hier mutmaßlich nicht um eine gewaltsame Tötung handelte, wie später ermittelt wurde.

Wenige Meter abseits des oberen Bergseeparkplatzes wurde am ersten Weihnachtsfeiertag 2018 der skelettierte Schädel eines Menschen gefunden. Letzte Fetzen eines Polizeiabsperrbandes zeugten noch von den Untersuchungen der Spurensicherung. | Bild: Gerber, Andreas

Gerichtsmedizinische Untersuchungen ergaben bereits nach wenigen Tagen, dass es sich um den Schädel einer Frau mittleren Alters handeln musste. Weitere Untersuchungen in den folgenden Monaten ergaben dann, dass der Schädel über 200 Jahre alt war. Laut Staatsanwaltschaft Waldshut sei dies durch eine C-14-Kohlenstoffdatierung, auch Radiokarbonmethode, ermittelt worden. Sie ergab, dass der Schädel aus der Zeit von Ende des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts stammen dürfte. Die Todesursache und die Herkunft konnte nicht geklärt werden.

Tod am Rheinufer

2023: Die Tat sorgte für Entsetzen. Ein 31-jähriger Schweizer wurde im Juni 2023 am deutschen Rheinufer in Jestetten nahe der Alten Zollbrücke bei Rheinau erschlagen aufgefunden. Weitere Hintergründe:

Jestetten Toter Wildcamper am Rheinufer: Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen erhebt Anklage wegen Totschlags Das könnte Sie auch interessieren

Frau in Bonndorf erstochen

2023: Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen legt einem 50-Jährigen zur Last, am 2. Juni dieses Jahres gegen 16.51 Uhr seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in Bonndorf in unmittelbarer Nähe zu ihrer Wohnung auf offener Straße mit einem Messer angegriffen und im Oberkörperbereich schwer verletzt zu haben. Die Geschädigte verstarb laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft noch am Tatort, weil sie zu viel Blut verlor. Im September erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Mann wegen Mordes.

Dieser Artikel wurde erstmals am 22. Oktober 2023 veröffentlicht.