Der CDU Kreisverband Waldshut ist mit einem Besuch von Norbert Röttgen in das Jahr 2023 gestartet. Im Rahmen des Neujahrsempfangs las der Außenpolitik-Experte aus seinem Buch „Nie wieder hilflos! Ein Manifest in Zeiten des Krieges“ vor.

In drei inhaltlichen Kapiteln behandelt der Bundespolitiker aktuelle Herausforderungen, deren Ursachen und mögliche Wege aus der entstandenen Hilfslosigkeit. Etwa 150 Gäste fanden sich ein, um zuzuhören und mitzudiskutieren.

Die Politik im Wandel

Die politische Agenda habe sich in den letzten 13 Jahren gravierend verändert, leitete der Kreisvorsitzende Felix Schreiner das Thema des Abends ein. „Und niemand weiß das besser als Norbert Röttgen.“ Er ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestags.

Schreiner habe selbst nie daran geglaubt, sich in seiner politischen Karriere mit dem Thema Krieg und Panzerlieferungen auseinander setzen zu müssen: „Der Schuh drückt. Und genau deswegen wollen wir hier heute Abend eine Möglichkeit zum Austausch bieten.“

Zur Person Norbert Röttgen ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 2009 bis 2012 war er Bundesumweltminister, von 2014 bis 2021 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. In den vergangenen Jahren hat sich Röttgen als Außenpolitiker einen Namen gemacht. Mit seinen Analysen der internationalen politischen Situation zeigt er die Notwendigkeit auf, wie Deutschland Verantwortung in der Außenpolitik tragen muss.

Norbert Röttgen begann den Abend mit einer Retrospektive: „Die Außenpolitik Russlands hat spätestens mit der Annexion der Krim im Jahr 2014 eine aggressive Richtung eingeschlagen.“ Das oberste Ziel von Wladimir Putins Politik sei es, seine eigene Macht zu sichern.

Deutschland in der Mitte Europas

„Und das hat Russland in eine Sackgasse geführt. Der Ukraine-Krieg ist für Putin zum Überlebenskampf geworden.“ Gleichzeitig sei das Jahr 2014 für Europa der Wendepunkt der bis dahin herrschenden Friedensordnung gewesen.

Felix Schreiner, Vorsitzender des CDU Kreisverbands Waldshut, begrüßt die Gäste des Neujahrsempfangs. Auf der Bühne haben Sabine Hartmann-Müller und Norbert Röttgen Platz genommen. | Bild: Nico Talenta

Auf Nachfrage aus dem Publikum, wie Röttgen zu der Panzerdebatte stehe, antwortete er: „Diese Frage müsste man eigentlich überleiten zu der Frage, was denn eigentlich Deutschlands strategisches Ziel in der Außenpolitik ist?“ Frieden oder Krieg sei wieder eine offene Frage und es liege innerhalb Europas vor allem an Deutschland, die richtige Richtung einzuschlagen.

Die Frage nach der Identität

Doch nicht nur die Politik entscheide, welche Richtung Deutschland zukünftig einnehmen werde. „Es ist viel mehr eine gesellschaftliche Identitätsfrage: Wo wollen wir hin? Wir sind in einer Zwischenzeit, auf der Suche nach einer neuen weltweiten Machtordnung. Und das ist auch die Stunde, die andere Länder wie etwa China sehen“, erklärt der Außenpolitik-Experte.

Deutschland hätte seiner Meinung nach das Potenzial gehabt, Ost und West zu einem Europa zusammenzubringen. Bundeskanzler Olaf Scholz winde sich durch sein Handeln allerdings aus der Verantwortung.

„Der Krieg wird erst enden, wenn er sich für Putin nicht mehr lohnt“, hält der Politiker fest. Die Ukraine müsse militärisch erfolgreich sein und das erfordere Unterstützung. Nur auf diesem Weg ließe sich der Krieg längerfristig beenden. Außerdem befindet Röttgen eine nicht einsatzfähige Bundeswehr in einer solchen Situation als nicht tragbar: „Das hätte schon früher grundlegend geändert werden müssen, allerdings herrschte eine gewisse Bequemlichkeit.“

Die rote Linie von Norbert Röttgen

Norbert Röttgen ist sich aber durchaus bewusst, dass es auch andere Meinungen zum Thema gibt. „Das ist auch gut so. Denn wo Harmonie herrscht, wird nicht viel gedacht.“

Sabine Hartmann-Müller, Felix Schreiner, Norbert Röttgen, Philipp Frank und Adrian Probst (von links). | Bild: Nico Talenta

Eine feste rote Linie sieht er trotzdem: „Die Nato darf nicht in den Ukraine-Krieg eingreifen. Sonst würde das die Eskalation in andere Dimensionen bringen.“