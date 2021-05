Bad Säckingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Camper beim Waldbad erhitzen die Gemüter: Misst die Stadt bei der Einhaltung der Corona-Regeln mit zweierlei Maß?

Mehrere Mitglieder des fahrenden Volks machten jüngst mit ihren Wohnwagen Station in Bad Säckingen. Im Hinblick auf die Einhaltung der Corona-Verordnung wurden dabei gleich mehrere Problemfelder sichtbar – und auch von Bürgern angezeigt. Was der Anlass für den Ärger war, warum die Stadt wie reagierte, wie das Verwaltungsgericht entschied und was das Ministerium dazu sagt – wir haben nachgefragt.