von Andreas Böhm

Im Landkreis Waldshut mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, kann – je nach Ort und Ziel – schwierig werden. Doch in Kürze soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Waldshut neu strukturiert werden. Schon mit dem Fahrplanwechsel im Dezember und dann in den folgenden Jahren soll es erste Neuerungen geben, die die Nutzung von Bus und Bahn attraktiver machen sollen.

Der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr, Lothar Probst, erläuterte jüngst in der Sitzung des Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr des Kreistages die derzeitige Situation.

Wie haben sich die Fahrgastzahlen entwickelt?

Laut Probst gingen die Fahrgastzahlen im ÖPNV im Jahr 2020 um zwölf Prozent im Vergleich zu 2019 zurück. Der Rückgang bei den Einzelfahrausweisen betrug sogar 32,5 Prozent, was zum großen Teil auf die Corona-Beschränkungen und die Tatsache, dass viele Menschen im ­Homeoffice gearbeitet haben, zurückzuführen war. Eine Herausforderung sei nun die Gewinnung von mehr Fahrgästen im Jahr 2022. Gelingen soll dies unter anderem mit einem neuen Fahrplanangebot für Bus und Bahn.

Landrat Martin Kistler (links) und Amtsleiter Lothar Probst informierten den Ausschuss des Kreistages in der Straßenmeisterei Görwihl-Segeten über die Situation des Öffentlichen Personennahverkehrs. | Bild: Andreas Böhm

Was ändert sich auf der Hochrheinstrecke?

Auf der Hochrheinstrecke soll zum Fahrplanwechsel im Dezember bis zur Fertigstellung der Elektrifizierung – voraussichtlich 2027 – ein Übergangskonzept greifen: Die Züge von und nach Friedrichshafen verkehren dann „mit komfortablen Doppelstockwagen“. Zudem sollen zusätzliche Verbindungen im Spätverkehr angeboten werden. „Das Konzept ist ein großer Erfolg, den wir erreicht haben und es wird zu steigenden Fahrgastzahlen führen“, sagte Landrat Martin Kistler.

Zuschüsse 2020 Tarifzuschüsse durch den Kreis und das Land: 4.285.924 Euro, der Anteil des Landes betrug 571.180 Euro. Zuschüsse zur WTV-Geschäftsstelle: 370.000 Euro, davon 185.000 Euro Landeszuschüsse. Beteiligung der Verkehrsunternehmen zusätzlich: 115.000 Euro. Zuschüsse für die Rabattierung von Zeitkarten im Ausbildungsverkehr: 5,288 Millionen Euro. Diese Finanzmittel wurden vom Land zur Verfügung gestellt. Der ÖPNV-Report Die Landesregierung von Baden Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt, die Nachfrage im Öffentlichen Personennahverkehr bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2010 zu verdoppeln. Ein erstellter ÖPNV-Report als Grundlage soll dazu dienen, den Ist-Status in Baden-Württemberg zu analysieren und mit Regionen in benachbarten Ländern wie Österreich und den deutschen Bundesländern zu vergleichen. Elektrifizierung und Realktivierung Nach Auskunft von Lothar Probst wird das Planfeststellungsverfahren für die Elektrifizierung der Hochrheinbahn bis Anfang 2023 dauern. Für Machbarkeitsstudien zur Reaktivierung der Wutachtal- und Wehratalbahn wurden dem Landkreis Fördermittel bewilligt. Das Ergebnis wird für Anfang 2022 erwartet.

Wie soll das Angebot im Busverkehr verbessert werden?

Beim Angebot im Busverkehr soll ab Dezember eine bessere Taktung greifen. Taktlücken zwischen Waldshut und St. Blasien sollen geschlossen werden. „Wir haben den gesamten Landkreis überarbeitet“, erläuterte Lothar Probst. Durch die Reform der Tarifstruktur war nach Informationen von Probst eine Tarifanpassung nötig. Es sei aber auch ein Zusatznutzen generiert worden. Ein Beispiel: Im Rahmen des Schüler-Abos kann künftig an Wochenenden ein Elternteil kostenlos mitfahren: „Das ist einmalig in Baden-Württemberg“, sagte der Amtsleiter. Mehr über den WTV und die neuen Tarife können Sie auf der Homepage erfahren..

Kreis Waldshut So will der Waldshuter Tarifverbund Menschen im Landkreis den Umstieg auf Bus und Bahn schmackhaft machen Das könnte Sie auch interessieren

Gibt es auch Kritik?

Teilweise auf Kritik stieß der Standort der neuen Mobilitätsagentur in St. Blasien, die sich im Haus des Gastes befindet und im Dezember an den Start gehen soll. Einige Räte hätten den Standort im Gebäude der SBG am Busbahnhof besser gefunden.

Welche weiteren Ideen gibt es?

In der Sitzung des Ausschusses wurde neben alternativen Antriebsformen auch das Thema Linienbedarfsverkehr angeschnitten. Hierzu zählt zum Beispiel der sogenannte Rufbus ohne feste Linienwege. Solche Möglichkeiten sollen geprüft werden. Denkbar sei auch ein Mobilitätsverbund, das heißt, eine Vernetzung verschiedener Mobilitätsstufen wie etwa Taxi, Car- und Bike-Sharing.

Kreis Waldshut Wenn sonntags kein Bus fährt: Wie soll die Klimawende im Landkreis Waldshut gelingen? Das könnte Sie auch interessieren