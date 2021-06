von Stefan Kurczynski

Nach einem Jahr Zwangspause durch Corona hat vor Kurzem die erste Hauptversammlung überhaupt in Küssaberg stattgefunden. Die Küssaberger Burghexen trafen sich auf dem Vorplatz der Gemeindehalle Dangstetten. In seinem letzten Rückblick als Vorsitzender lobte Raphael Schuh die Vereinsmitglieder für das große Engagement. „Allein der närrische Dorfhock mit Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen, der an jedem Schmutzigen Dunschtig auf dem Dangstetter Dorfplatz stattfindet, findet jedes Jahr mehr Anhänger. Auch bei den Senioren kommt die Veranstaltung sehr gut an“, so Schuh.

Närrischer Dorfhock ein Erfolg

Das bestätigte auch die Schriftführerin Marion Skomroch in ihrem Jahresbericht. Sie berichtete unter anderem von dem großen Jubiläumsfest zum 25-jährigen Bestehen der Küssaberger Burghexen im Januar 2020. Patrick Skomroch hatte damals die Idee, zu einem Preismaskenball, der unter dem Motto „Germanys Next Top-Hex gesucht“ über die Bühne gegangen ist. Mit dabei, waren die Dangstetter Hinterbachsürpfler, die Reckinger Schnörriplätzer feat, die Brendener Studähaaghüler, die Gessler Chessler aus Küssnacht CH, sowie die Heavy Blechis aus Weizen. Und DJ Padi sorgte in den Pausen für Stimmung. „Wir hatten einen Super-Abend, viel gute Laune und keine Reibereien. Alles lief prima ab“, so Marion Skomroch. „Wir wurden gefragt, ob wir das nun jedes Jahr machen werden, aber das müssen wir uns erst noch überlegen.“

Kompletter Vorstand neu

Auch Wahlen standen an diesem Abend auf der Tagesordnung. Erstmals in der Geschichte des Vereins wurde der gesamte Vorstand ausgetauscht. Und erstmals ist die Vereinsleitung nunmehr fest in Frauen-Hand. Als souveräner Wahlleiter fungierte Bürgermeister Manfred Weber. Er hatte zuvor betont, wie stolz er auf die Vereine in der Gemeinde Küssaberg sei, die trotz der allgemeinen schwierigen Umstände infolge der Corona-Pandemie so stark zusammenhalten würden.

Durchweg einstimmig wurden alle neuen Vorstandsmitglieder gewählt. Marion Skomroch ist neue erste Vorsitzende; ihre Stellvertreterin ist Laura Eichkorn; Tanja Hainka, die sich in Kur befindet, war über das Mobiltelefon zugeschaltet und wurde neue Schriftführerin; Linda Kaltenbacher übernimmt ab sofort die Kasse. Für Männer blieben nur Beisitzer-Posten, auf diese hat die Versammlung Sebastian Seiter und Wilhelm Wagener gewählt.