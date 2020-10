von Ursula Ortlieb

SPD-Bundesumweltministerin Svenja Schulze war direkt aus Berlin angereist, um sich vom Wissensstand der Experten vor Ort zu informieren. Beiden Politikerinnen sei der unmittelbare Dialog mit den Praktikern wichtig, so Rita Schwarzelühr-Sutter. Schadensbilanz und Zukunft der Wälder waren beherrschendes Thema ihrer Sommergespräche.

Landrat Martin Kistler hieß die Ministerin und Anwesende willkommen. 4000 Hektar Wald seien in drei trockenen Jahren im Landkreis Waldshut abgestorben, der für Bevölkerung, Wirtschaft und Tourismus wichtig sei.

Professor Ulrich Schraml, Leiter der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg, skizzierte das fachliche Programm und erklärte mittels Schaubild die schrittweise Bewältigung der Waldschäden: „Wir versuchen zu verstehen, was jetzt gerade passiert und in der Prognose gut zu sein, welche Baumarten es sein werden und den Prozess, der gesellschaftlich geführt werden muss, zu begleiten.“

Die Teilnehmer Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg beschäftigt derzeit 40 Wissenschaftler und Mitarbeiter. Heike Puhlmann, Leiterin für Boden und Umwelt, Professor Ulrich Kohnle, Abteilungsleiter Waldwachstum und Leitender Direktor, sowie Professor Ulrich Schraml informierten bei dem Besuch von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) über Forschungsergebnisse zum Thema Wald. Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) ist als Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit tätig.

Helge von Gilsa, Leiter des Kreisforstamtes, führte im Anschluss die Teilnehmer durch den Wald. Praktische Einblicke im abgestorbenen und der Natur überlassenen Fichtenwald seiner Gemeinde gab Bürgermeister Stefan Kaiser aus Albbruck. Diese Praxis habe wirtschaftliche und ökologische Vorteile. Jungpflanzen kämen von allein.

Kreis Waldshut/Schweiz Ausstieg aus der Atomkraft – schnell oder langsam? Das könnte Sie auch interessieren

Der Gewinn der Gemeinde von jährlich 60.000 Euro bei 180 Hektar sei auf Null gesunken. Privatwaldbesitzer bräuchten Unterstützung und hätten verständlicherweise oft keine Lust mehr. Eine Waldgemeinschaft, der Zusammenschluss von Waldbesitzern, biete für sie eine Lösung und Möglichkeiten zur gewinnbringenden Bewirtschaftung.

Rund 120 hätten sich bereits für dieses Modell entschlossen. Es gäbe aber noch viele engagierte Waldeigentümer, die unermüdlich an der Wiederbewaldung für die künftige Generation arbeiten. Stefan Kaiser gab der Ministerin auf den Weg, ihnen etwas von der CO ² -Steuer zukommen zu lassen und Antragsverfahren einfach zu gestalten.

Lob und Proteste bei Politikerbesuch Das sagt die Ministerin „Für mich ist es ein hochspannendes Thema, das regional von Nord bis Süd sehr unterschiedlich angegangen werden muss. Der Dialog mit den Praktikern vor Ort war für mich spannend. Unserer Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter bin ich für die Einladung dankbar. Sie kennt sich hier aus und setzt sich mit viel Herzblut für ihre Region ein, will mit mir im Umweltministerium die besten Lösungen für Probleme erarbeiten“, sagte die Bundesumweltministerin Svenja Schulze bei ihrem Besuch im Landkreis Waldshut. Auf die Frage, was das Ministerium unternehme, um den vielen Waldbesitzern in Baden-Württemberg und speziell im Landkreis Waldshut zu helfen, verwies die Ministerin auf das Landwirtschaftsministerium, wo spezielle Konjukturpakete für Land- und Forstwirtschaft geschnürt werden. Das Umweltministerium arbeite dabei unterstützend durch den Waldklimafond mit. Spezielle Programme des Landwirtschaftsministeriums können dadurch beeinflusst werden. Ob sie der Meinung sei, dass es künftig deutlich weniger Autos brauche, um der Klimakrise Herr zu werden? „Nein, auf dem Land wird es nicht möglich sein, den öffentlichen Nahverkehr zu steigern. Wichtig sind umweltfreundlichere Autos wie E-Mobilität oder alternative Antriebsmotoren. Auch der Radwegeausbau der Kommunen wird gefördert“, antwortete die Ministerin. Das sagen die Landwirte Bauern aus der Region, aus Stuttgart und Sindelfingen nutzten den Besuch der Bundesumweltministerin Svenja Schulze für ihren Protest gegen die europäische Agrarpolitik und trugen ihre Probleme vor. Mit einem Transparent machten protestierende Landwirte auf die vermeintlich fehlgesteuerte Agrarpolitik aufmerksam. „Wo sollen wir die Gülle denn hinbringen“, sagte Landwirtin Waltraud Raith aus Sindelfingen an Schulze gerichtet. Christian Wassmer, Landwirt aus Häg-Ehrsberg: „Wir Bauern saufen ab! Ihr da oben macht die Regeln und wir müssen sie umsetzen. Ihr habt keine Ahnung!“ Die Ministerin und Rita Schwarzelühr-Sutter hörten sich die Probleme an und sprachen mit den Betroffenen, bevor es zur Waldexkursion ging.

Landwirt Christian Wassmer aus Häg-Ehrsberg (Mitte) und Waltraud Raith aus Sindelfingen (rechts) protestierten gegen die aktuelle Agrarpolitik der Bundesrepublik. | Bild: Ursula Ortlieb

Beim nächsten Halt im Privatwald von Familie Ebe auf Gemarkung Oberalpfen (Stadt Waldshut-Tiengen) wurde gezeigt, wie auf 2,2 Hektar inzwischen 2400 Bäume wie Schwarznuss, Edelkastanie, Vogelkirsche, Douglasie und Tanne gepflanzt worden sind. Für Neupflanzen gab es Zuschüsse. Übrige Kosten für Hilfsmittel wie Schutzhüllen gegen Rehverbiss habe der Waldbesitzer zu tragen. Christian Ebe plädierte dafür, dass die Kosten nicht durch betroffene Privatwaldbesitzer, sondern durch Verursacher der CO ² -Emittenten übernommen werden müssten.

Waldshut-Tiengen Der Kampf für eine bessere Umwelt geht weiter: Erster Klimaschutztag am 17. Oktober in Waldshut-Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

Dass Wissenschaft und Forschung sich intensiv mit Klimafolgeschäden des Waldes und dessen Erhalt mit Schutz von Wasserresourcen beschäftigen, ging aus den Vorträgen von Heike Puhlmann und Ulrich Kohnle von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt hervor. Puhlmann erwähnte, dass es dank der Erfindung des Katalysators gelungen sei, den sauren Regen auf Vorkriegsniveau zu senken.

Bundesumweltministerin informierte sich bei Forstexperten und Wissenschaftlern vor Ort über die Situation und Zukunft des Waldes und ihrer Besitzer. Der unmittelbare Dialog mit Praktikern sei für die politischen Entscheidungsträger wichtig. Ulrich Schraml, Direktor der FVA, überreichte eine druckfrische Broschüre „Der Streit um den Wald“. | Bild: Ursula Ortlieb

Kohnle favorisiert gegenüber der Naturüberlassung des Waldes eine teilweise Steuerung durch Bepflanzung gemischter und frosttoleranter Bäume. Das reine Belassen des Waldes sei aus seiner Sicht keine Lösung, da sich sonst wieder die nicht zukunftsfähige Fichte als Hauptbaumbestand durchsetzen würde. Abschließend gab Ulrich Schraml der Hoffnung Ausdruck, dass die Kommunikation zwischen Politik, Interessengruppen und Personen respektvoll geführt werde. Die Menschen müssten in die Planung miteinbezogen werden.