Bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze ging der Bundespolizei ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. Und dennoch durfte er weiterfahren. Aber warum?

Es war am Mittwochnachmittag, 5. April 2023, da kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den österreichischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Laufenburg, so die Mitteilung der Behörde.

Es liegt ein Haftbefehl vor

Bei der Überprüfung der Personalien habe sich herausgestellt, dass gegen den in der Schweiz wohnhaften Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Denn: Wegen Strafvereitelung habe ein Gericht eine Geldstrafe gegen den 34-Jährigen verhängt. Doch der Österreicher hatte laut Polizeimitteilung weder die Strafe bezahlt, noch die Ersatzfreiheitsstrafe angetreten – deshalb der Haftbefehl.

Und wie ging es aus?

Der Polizeibericht endet mit dem Satz: „Gegenüber der Bundespolizei beglich der Mann den ausstehenden Betrag in Höhe von 3011 Euro und ersparte sich somit eine Ersatzfreiheitsstrafe.“