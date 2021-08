von sk

Auf Einladung der Waldshuter SPD-Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter besucht der Bundesminister des Auswärtigen, Heiko Maas, am kommenden Freitag, 13. August , die Firma Rota Verpackungstechnik in Wehr. Rota stellt Maschinen und Anlagen für die aseptische Primärverpackung von Medikamenten her, die auch zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zum Einsatz kommen. Auf Rota-Maschinen werden Impfstoffe gegen COVID-19 abgefüllt. Die Firma liefert weltweit. Gesprächsthemen werden neben der aktuellen Versorgungssituation der weltweit vernetzten Pharmaindustrie auch die Datenanbindung und die Nähe zur Schweiz sein.