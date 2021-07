Kreis Waldshut vor 4 Stunden

Bürgermeisterwahl in Jestetten: Dominic Böhler ist der erste Bewerber

Der 37-jährige Verwaltungswirt aus Dettighofen arbeitet aktuell als Hauptamtsleiter der Gemeinde Lottstetten. Er tritt am 26. September zur Wahl an und will Nachfolger von Ira Sattler werden. Die Bewerbungsfrist für weitere Kandidaten endet am 30. August.