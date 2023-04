Ihre aktuelle Tour führt die Musiker der Band Alt-J um die ganze Welt. Bei ihrem bis dato einzigen Zwischenstopp in Deutschland stehen die Künstler aus Leeds am Freitag, 14. Juli 2023, auf der Stimmen-Bühne auf dem Lörracher Marktplatz. Dies teilt der Burghof Lörrach als Veranstalter mit. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag, 18. April.

Wer ist die Band Alt-J?

Die vier Alben von Joe Newman, Gus Unger-Hamilton and Thom Sonny Green haben sich laut einer Pressemitteilung des Burghofs zusammengenommen inzwischen mehr als zwei Millionen Mal verkauft, die Songs von Alt-J wurden mehr als zweieinhalb Milliarden Mal gestreamt.

Im Gepäck haben die Briten beim Stimmen-Festival 2023 ihr neues Album „The Dream“. Eine Platte, die zwar von True-Crime- und Hollywood-Geschichten inspiriert sei, aber auch sehr persönliche Momente der Musiker zum Ausdruck bringe, schreibt der Burghof.

„Die Konzerte der mit dem Mercury Prize ausgezeichnete Band aus Leeds sind intensive Erlebnisse. Mal in bester Rock‘n‘Roll-Manier, mal mit experimentellen Sounds oder mit Folk-Einschlägen lässt Alt-J die Genre-Grenzen verschwimmen und lotet die musikalischen Möglichkeiten aus“, heißt es weiter in der Ankündigung. Songs wie „Left Hand Free“ oder „Matilda“ seien inzwischen zu Klassikern geworden und würden zeigen, dass die Band ihrer Zeit immer wieder weit voraus ist.

Wo gibt es Karten für das Stimmen-Festival?

Tickets sind ab Dienstag, 18. April, 9 Uhr, im Kartenhaus im Burghof Lörrach erhältlich, außerdem an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter www.stimmen.com.

Wer tritt in Lörrach auf?

Für das Stimmen-Festival 2023 sind bislang für den Lörracher Marktplatz folgende Künstler gebucht. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr.