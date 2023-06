Hochrhein vor 1 Stunde

Bringt uns dieses putzige Tierchen tatsächlich sieben Wochen Sonne?

Angeblich bleibt das Wetter jetzt fast zwei Monate lang so, wie es am Siebenschläfer-Tag 27. Juni war. Unser Wetter-Experte Helmut Kohler erklärt, was dran ist an der Bauernregel.