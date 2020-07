Hochrhein vor 5 Stunden

Brennende Hexen und hetzendes Volk: Am Hochrhein begann im Mittelalter die Hexenverfolgung in Deutschland. Eine Spurensuche

Eine der ersten Hexenverbrennungen der Geschichte soll 1479 in Waldshut stattgefunden haben und auch in Laufenburg, Rheinfelden, Basel und Lörrach sind Prozesse bekannt. Was am Hochrhein aus dieser düsteren Zeit bekannt ist.