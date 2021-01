Buch am Irchel (Kanton Zürich) vor 2 Stunden

Brand in Ökonomiegebäude: Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Franken

Bei einem Brand in einem Ökonomiegebäude in Buch am Irchel (Kanton Zürich) ist am Mittwoch, 20. Januar, ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand, auch Tiere kamen nicht zu Schaden.