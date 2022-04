von SK

In einem großen Aluminiumbetrieb in Rheinfelden (Baden) brach am Dienstagmorgen ein Feuer aus. Es brannte in der Lüftungsanlage der Gießerei. Gegen 5:55 Uhr wurde die Integrierte Leitstellte Lörrach alarmiert, wie die Polizei in der Pressemitteilung informiert.

Es sei niemand verletzt worden. Das Holzdach sei beschädigt worden. Der Sachschaden dürfte laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Schon gegen 6:45 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen, letzte Glutnester seien am Morgen noch von den Einsatzkräften der Feuerwehr überwacht worden.

Über die Brandursache können laut Polizei bisher keine Angaben gemacht werden. Beamte des Polizeireviers Rheinfelden haben die Ermittlungen aufgenommen.

Korrektur: Das Feuer brach nicht, wie zuvor angegeben, am Mittwochmorgen aus. Wir haben dies entsprechend korrigiert.