Auf der Kreismülldeponie Lachengraben in Wehr ist am Donnerstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben von Mitarbeitern ist dort ein Häcksler in Brand geraten. Das Feuer ist gegen ausgebrochen, als die Maschine Sperrmüll zerkleinerte. Ursache könnte ein Defekt an der Batterie gewesen sein.

Das Feuer griff auf gelagerten Sperrmüll über. Dabei brannte die Haupthalle, in der der Sperrmüll gelagert wird, nach Informationen unserer Zeitung komplett ab.

Sperrmüll in Flammen

Gegen 9.50 Uhr ging der Alarm an die Feuerwehren raus. Im Einsatz sind Kräfte aus Wehr, Schwörstadt und Bad Säckingen. Auch Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger ist vor Ort. Inzwischen soll es gelungen sein, den brennenden Häcksler zu löschen. Weiter steht Sperrmüll in Flammen. Die Feuerwehr scheint die Lage in Griff zu haben. Gegen 11 Uhr rückten die ersten Kräfte wieder ab.

Die Deponie ist derzeit für den Kundenverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter der Deponie schickten Anlieferer wieder zurück. Wann die Deponie wieder geöffnet werden kann, steht noch nicht fest.

Auf der Deponie kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Bränden insbesondere beim Sperrmüll. Zuletzt musste die Feuerwehr Ende März 2022 dort ein Feuer löschen.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.