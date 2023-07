Auf der Kreismülldeponie Lachengraben in Wehr ist am Donnerstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben von Mitarbeitern ist dort ein Häcksler in Brand geraten. Die Maschine hatte Sperrmüll zerkleinert, dabei könnte die Batterie des Gerät Feuergefangen haben, so die erste Vermutung. Auch die Polizei hält einen technischen Defekt an der Maschine für die mögliche Ursache.

Die Rauchsäule ist aus der Ferne zu sehen

Die Rauchsäule über der Kreismülldeponie Lachengraben in Wehr von der B34. | Bild: Stein, Moritz

Das Feuer griff auf gelagerten Sperrmüll über. Dabei wurde die Haupthalle stark beschädigt, der rund 200.000 Euro teure Häcksler wurde komplett zerstört. Betreiber und Polizeipräsidium gehen von einem Schaden von rund 300.000 Euro aus, da Lagerhalle ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Brand ist unter Kontrolle

Gegen 9.50 Uhr ging der Alarm an die Feuerwehren raus. Im Einsatz sind Kräfte aus Wehr und Bad Säckingen.

Ein Häcksler soll am Lachengraben beim Schreddern von Sperrmüll Feuer gefangen. Das Bild zeigt den Eingangsbereich der Deponie. | Bild: Stein, Moritz

Auch Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger war vor Ort. Die Feuerwehr hatte die Lage gegen 11 Uhr unter Kontrolle.

Brand auf der Kreismülldeponie Lachengraben. | Bild: Stein, Moritz

Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. Darunter sieben Feuerwehrfahrzeuge aus Wehr, drei aus Öflingen und zwei aus Bad Säckingen. Zudem war auch der Rettungsdienst vor Ort, verletzt wurde bei dem Brand jedoch niemand.

Feuerwehreinsatz auf der Kreismülldeponie Video: Stein, Moritz

Deponie ist geschlossen

Die Deponie ist derzeit für den Kundenverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter der Deponie schickten Anlieferer wieder zurück. Wann die Deponie wieder geöffnet werden kann, steht noch nicht fest.

Brand auf der Kreismülldeponie Lachengraben. | Bild: Stein, Moritz

Warnmeldung konnte zwischenzeitlich zurückgenommen werden.

Eine Gefahr für die Anwohner bestand laut der Feuerwehr nicht, jedoch wurde sicherheitshalber eine Warnung rausgegeben, diese konnte zum Mittag jedoch aufgehoben werden.

Auf der Deponie kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Bränden insbesondere beim Sperrmüll. Zuletzt musste die Feuerwehr Ende März 2022 dort ein Feuer löschen.