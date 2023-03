So vielfältig der Landkreis Waldshut ist, so sind auch seine Bewohner. Dies fällt beim Blick in das neue Kreisjahrbuch als erstes ins Auge. „Das Kreisjahrbuch gibt es jedes Jahr, dieses ist aber ganz besonders“, sagte Landrat Martin Kistler bei der offiziellen Vorstellung im Kreistagssaal im Landratsamt.

Zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises Waldshut hat das Team um Susanna Heim, Leiterin des Amts für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit, 50 Menschen im Alter von einem bis 50 Jahren portraitiert. Sie stammen aus allen 32 Gemeinden und sollen stellvertretend den noch jungen Landkreis repräsentieren.

Sie freuen sich auf die Lektüre des Kreisjahrbuchs (von links): Thomas Dörflinger (Autor), Wolfgang Endres (Autor), Johanna Bober (Grafikerin), Michael Steck (Fotograf), Landrat Martin Kistler, Stefan Aust (Vorstandsvorsitzender der Volksbank Hochrhein) und Susanna Heim (Leiterin des Amts für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit). | Bild: Völk, Melanie

Bei der Suche nach den Protagonisten halfen Bürgermeister, Mitarbeiter oder die Kulturbeauftragten der einzelnen Kommunen. Claudia Gliese aus Tiengen ist ehrenamtliche Familienbesucherin in Waldshut-Tiengen. Sie wurde von Kerstin Simon, Kulturamtsleiterin der Doppelstadt, angesprochen, ob sie nicht die 50 im Kreisjahrbuch repräsentieren möchte. „Es ist eine tolle Idee“, sagt Claudia Gliese und erinnert sich schmunzelnd an das Fotoshooting mit Fotograf Michael Steck.

Im Buch ist ihr Porträt direkt neben der jüngsten Kreisbewohnerin, Maya Greco (1) aus Bad Säckingen, abgedruckt. Auch nach der offiziellen Vorstellung des Kreisjahrbuchs führte der Zufall die Nummer 1 und die Nummer 50 an einem Tisch zusammen. Das Fotoshooting ist vor allem Mayas Eltern Alina und Michele Greco in Erinnerung geblieben. Auch hier kam der Tipp von einem Kulturamtsleiter – Thomas Ays aus Bad Säckingen.

Die jüngste der 50 portraitierten Kreisbewohner, Maya Greco (1) aus Bad Säckingen bei der Lektüre. | Bild: Völk, Melanie

Die Porträts mit kurzer Charakterisierung der 50 Menschen von Wehr bis Jestetten und von Waldshut-Tiengen bis St. Blasien geben dem Landkreis Waldshut ein Gesicht. „Der Landkreis ist eine Gebietskörperschaft, die ein Gebiet verwaltet. Zum lebenswerten Raum wird er erst durch die Bürger. Es sind unsere Städte und Gemeinde, unsere Bürger, die dem Landkreis ein Gesicht geben“, so Kistler.

Stolz auf Kreis und prominente Botschafter

Nach den ersten Geburtsschmerzen, die die Neubildung aus Teilen der Landkreise Säckingen und Breisgau-Hochschwarzwald mit sich brachte, „können wir stolz sein, was in 50 Jahren geschaffen wurde“, so Kistler. Er jedenfalls freue sich, wenn bekannte Persönlichkeiten wie Geigerin Anne-Sophie Mutter oder Sänger Max Mutzke stolz über ihre Herkunft berichten und erklären, wie schön es hier sei.

„Ob ich schon zum Botschafter tauge, weiß ich nicht, aber ich strenge mich an“, sagte daraufhin Stefan Aust, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Hochrhein, die das Kreisjahrbuch finanziell unterstützte. Er kam selbst mit seiner Familie vor zwei Jahren in den Landkreis und „erlebt, wie schön es hier ist“.

Weitere Aktivitäten im Jubiläumsjahr Der Landkreis Waldshut feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Das soll mit mehreren Veranstaltungen und Aktionen gefeiert werden. Seit Anfang des Jahres gibt es in den Schmidt‘s Märkten Jubiläumsprodukte – eine Tasse mit Sehenswürdigkeiten des Landkreises sowie zwei Sorten Marmelade, Kaffee und eine Brotbackmischung, hergestellt im Kreis Waldshut . Am 4. Mai ist ein Landräte-Gipfel in Schloss Bonndorf geplant, bei dem auch der Geschäftsführer des Landkreistages, Alexis von Komorowski, zu Gast ist.

Im Kreisjahrbuch erzählen Susanna Heim, der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Dörflinger und Wolfgang Endres, Regisseur der Domfestspiele St. Blasien, viele Geschichten von Menschen in der Region, tauchen ein in die Geschichte oder graben so manches Kurioses aus. Weitere Autoren sind Tobias Herrmann, Eduardo Hilpert, Christian Ruch und Nicole Seipp-Isele.

Das Kreisjahrbuch des Landkreises Waldshut zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises wird am 2. März im Landratsamt Waldshut vorgestellt. | Bild: Völk, Melanie

Der Hamburger Illustrator Martin Haake hat das Cover gezeichnet und den Landkreis künstlerisch auf einer Karte interpretiert. Grafikerin Johanne Bober ist für die Gestaltung verantwortlich. Zudem gibt es Beiträge von und über alle bisherigen Landräte und großformatige Bilder von den landschaftlichen Schönheiten des Landkreises.

Die Lehrerband der Musikschulen Bad Säckingen und Südschwarzwald spielten Klassiker aus fünf Jahrzehnten (von links): Manuel Wagner, Thilo Rebmann, Igor Pfeifer unnd Frank Pohl. | Bild: Völk, Melanie

Normalerweise endet das Kreisjahrbuch immer mit Jahreschronik des Landkreises, im Jubiläumsjahr wird auf acht Seiten auf die Schlaglichter der vergangenen 50 Jahre zurückgeblickt und dabei auch der ein oder andere Nebenschauplatz in den Blick genommen.