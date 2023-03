Wutöschingen: Der Bewohner bemerkt die platten Reifen

Zwei vermeintliche Randalierer haben in der Nacht auf Freitag, 3. März, einen Bewohner eines Hauses im Brunnenäcker in Wutöschingen angegriffen und sind davon gelaufen. Vermutlich machten sich die beiden an Autos zu schaffen, wie die Polizei mitteilt. Sie sucht Zeugen.

Gegen 1 Uhr soll der Bewohner von der Alarmanlage des vor seinem Haus geparkten Autos geweckt worden sein. Der Polizei zufolge liefen zwei Personen weg, als er nachsehen wollte.

Der Hausbewohner habe festgestellt, dass an zwei Fahrzeugen mehrere Reifen platt gewesen seien. Zumindest einer habe danach ausgesehen, dass er zerstochen worden sei. Der Hausbesitzer machte sich laut Angaben auf die Suche und fand beim Kreisverkehr zwei junge Männer – beide 1,80 Meter groß und mit Kapuzen bedeckt.

Der Mann sprach die beiden an, dann griffen ihn die Verdächtigen an und rannten davon.

Die Polizei vermutet, dass noch andere Personen durch die Alarmanlage auf den Vorfall aufmerksam wurden. Deshalb hofft der Posten Wutöschingen (07746/9285-0) auf Hinweise.

Laufenburg: Auto prallt gegen eine Leitplanke

Eine 56-Jährige ist am Donnerstagmorgen, 2. März, 6.20 Uhr, auf der A98, Höhe Laufenburg, mit ihrem Auto nach rechts von der Straße abgekommen. Ihr Wagen prallte gegen eine Leitplanke.

Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Den Schaden am Auto und an der Leitplanke gibt die Polizei mit mehreren tausend Euro an. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Kleines Wiesental: Autofahrerin muss niesen – das Fahrzeug ist Schrott

Eine 20-Jährige ist mit ihrem Wagen am Donnerstag, 2. März, 13.35 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Sallneck und Tegernau von der Fahrbahn abgekommen. Weil sie niesen musste, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Das Auto ist Schrott.

Das Auto krachte laut Angaben in eine Steinmauer, prallte daran ab und landete auf dem Dach. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst untersucht. Ein Abschleppdienst holte das demolierte Auto ab. Der Sachschaden soll bei rund 5000 Euro liegen.

Lörrach: Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger am Freitagmorgen, 3. März, gegen 9 Uhr, ist ein 45-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Laut Auskunft der Polizei trug der Mann keinen Helm.

Ein 27-jähriger Fußgänger wollte der Polizei zufolge in Lörrach die Weinbrennerstraße überqueren. Dabei übersah er den 45-Jährigen mit seinem Pedelec. Die beiden krachten zusammen, der Radfahrer stürzte. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Der Radfahrer kam ins Krankenhaus. (sk/neu)