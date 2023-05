Wutöschingen: Elfjähriger Radfahrer gestürzt

Auf dem Nachhauseweg von der Schule stürzte am Mittwoch, 17. Mai, gegen 12.35 Uhr, ein elfjähriger Junge mit seinem Fahrrad. Er befuhr laut Polizeiangaben in einer Gruppe die Hauptstraße in Richtung Schwerzen und stürzte vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf die Fahrbahn.

Der Junge zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Gemarkung Albbruck: Motorradfahrer auf Landstraße 154 schwer verunglückt

Ein 57-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch, 17. Mai, die Landstraße 154 in Richtung Tiefenstein und kam gegen 13.35 Uhr auf Höhe von Iburg nach rechts von der Straße ab.

Die Polizei bschreibt das weitere Geschehen wie folgt: Das Motorrad kollidierte mit einem neben der Fahrbahn liegenden Stein. Das Motorrad wurde wieder zurück auf die Straße abgewiesen und im weiteren Verlauf prallte der Motorradfahrer mit seinem Kopf gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Lastkraftwagens.

Mit schweren Verletzungen wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Albbruck: 51-jähriger Radfahrer gestürzt – schwer verletzt

Ein 51-jähriger Radfahre befuhr am Donnerstag, 18. Mai, gegen 17.50 Uhr, die Straße „Auf der Fluhe“ in abschüssiger Richtung und stürzte aus nicht bekannten Gründen auf die Fahrbahn, schreibt die Polizei.

Der Radfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ursächlich für den Sturz könnte eine Alkoholisierung des Radfahrers gewesen sein, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund dieses Verdachtes erfolgte im Krankenhaus eine Blutentnahme.

Lauchringen: Unfallflucht – Tatverdächtiger ermittelt – hoher Sachschaden

Am Donnerstag, 18. Mai, gegen 8.10 Uhr, meldete ein Geschädigter aus dem Stöckenweg, dass soeben ein Fahrzeug gegen seinen Zaun gefahren sei und diesen massiv beschädigt habe. Das Fahrzeug sei weitergefahren.

Weitere Ermittlungen brachte die Polizei auf die Spur eines 30-jährigen Mannes, welcher verdächtigt wird den Unfall verursacht zu haben. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa zwei Promille. Im Krankenhaus folgten zwei Blutentnahmen. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der gesamte Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Rheinfelden: Notöffnung wegen verbranntem Mittagessen

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag, 18. Mai, kurz vor 12 Uhr, zur Öffnung einer Wohnungstür in die Hertener Straße gerufen. Ein 62-jähriger Mann bereitete sich auf dem Herd sein Mittagessen zu und verließ kurz die Wohnung.

Die Wohnungstür fiel zu und die Schlüssel befanden sich in der Wohnung. Der 62-Jährige informierte umgehend einen Nachbarn, welcher die Polizei verständigte. Die Feuerwehr konnte die Wohnungstür rasch öffnen. Das völlig verbrannte Mittagessen wurde zur Abkühlung auf den Balkon verbracht und die Wohnung wurde gelüftet. Lediglich die Wohnungstür wurde beschädigt, ansonsten sei kein Schaden entstanden.

Rheinfelden: Einbruch in Metzgerei

Über einen Einbruch in dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 17. Mai, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 18. Mai, 7 Uhr, hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Metzgerei am Friedrichsplatz auf.

Im Verkaufsraum wurde die Selbstbedienungskasse aufgehebelt und das darin befindliche Scheingeld entwendet. Die Unbekannten versuchten außerdem eine Registrierkasse aufzuhebeln. Die Höhe des gesamten Sachschadens ist hier noch nicht bekannt.

Kanton Aargau: Gesundheitliche Probleme – Jaguar landet auf dem Dach

Nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug landete in Jaguatam Ende auf dem Dach. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei beschreibt den Unfall wie folgt:

Am 17. Mai, kurz nach 13 Uhr fuhr ein schwarzer Jaguar von Ennetbaden Richtung Ehrendingen. Dabei verlor der 73-jährige Fahrer aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Jaguar kollidierte mit der Seite eines entgegenkommenden Renaults. Die Beifahrerin im Jaguar versuchte noch, das Auto unter Kontrolle zu bringen, was jedoch nicht mehr klappte. Der Jaguar kam von der Straße ab und landete auf dem Dach.

In Ennetbaden im Kanton Aargau verlor der 73-jährige Fahrer aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Jaguar und kollidierte mit der Seite eines entgegenkommenden Autos. Der Jaguar kam von der Straße ab und landete auf dem Dach. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Der Jaguar-Fahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Er, wie auch die anderen Beteiligten blieben jedoch unverletzt. Beim Unfall entstand Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken. Die Kantonspolizei klärt die Umstände, die zum Unfall führten. Dem Fahrer des Jaguars wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Schluchsee: Blutspur auf der B500 nach Wildunfall

Blutspuren auf der B500 zwischen Schluchsee und Seebrugg wurden der Polizei am Donnerstag, 18. Mai, um 6 Uhr gemeldet. Außerdem lägen größere Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Die Polizei ging der Sache nach und berichtet: Die Blutspuren führten zu einem zwischenzeitlich verendeten Reh neben der Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich ein unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um das Tier und die den Verkehr gefährdenden Fahrzeugteile seines VW Polo zu kümmern. Dieser wurde im Frontbereich wohl erheblich beschädigt.

Der Verursacher oder Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0765193360 bei der Polizei Titisee-Neustadt zu melden.

Kanton Aargau: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Bei Geschwindigkeitskontrollen erfasste die Kantonspolizei Aargau in der Nacht auf Freitag in Seon und Hallwil vier Schnellfahrer. Einer musste seinen Führerschein auf der Stelle abgeben.

Die Polizei stoppte in Seon innerorts einen Autolenker mit einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern und nahm ihm den Führerschein ab. Des Weiteren wurden noch ein Autofahrer mit 78 km/h und ein Motorradfahrer mit 82 km/h gemessen. Der Motorradfahrer war außerdem angetrunken unterwegs. Alle drei Fahrer wurden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bei der zweiten Kontrolle wurde außerorts in Hallwil ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 119 km/h, bei erlaubten 80 km/h, gemessen. Er bkommt ebenfalls eine Anzeige.