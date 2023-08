Laufenburg: Körperverletzung in Lebensmittelmarkt

Ein 35- und ein 29-Jähriger haben am Mittwoch, 23. August, gegen 14 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt im Laufenpark in Laufenburg zwei jüngere Männer verprügelt. Wie die Polizei mitteilt, ist nicht klar, warum es zum Konflikt gekommen ist. Sie sucht Zeugen.

Die Polizei in Laufenburg ermittelt. Sie bittet diejenigen, die etwas beobachtet haben, sich auf dem Revier in Bad Säckingen (07761 9340) zu melden.

Waldshut-Tiengen: Einbruch ins Hallenbad

Unbekannte sind in Waldshut ins Hallenbad eingebrochen und haben einen Schaden von 5000 Euro angerichtet. Dies wurde der Polizei am Mittwoch, 23. August, gemeldet. Sie gibt den Tatzeitraum von Donnerstag, 3. August, bis Dienstag, 22. August, an. Laut Mitteilung ist das Bad derzeit nicht geöffnet.

Der oder die Täter sollen über die Stadthalle ins Hallenbad eingedrungen sein. Sie brachen eine Kasse und Schränke auf. Geld fanden sie keins.

Die Polizei in Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hofft auf Hinweise.

Wutöschingen-Schwerzen: Einbruch in Wohnung

Im Grünweg in Wutöschingen sind zwischen Dienstag, 22. August, 18 Uhr, und Mittwoch, 23. August, 10 Uhr, Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen, schreibt die Polizei. Ob sie etwas gestohlen haben, und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Der oder die Täter gelangten laut Angaben durch einen Seiteneingang in den Flur. Sie brachen die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume.

Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (07741 8316-0) ermittelt, sie hofft auf Hinweise.

Waldshut-Tiengen: Unfall auf der B500

Ein 78-Jähriger ist am Mittwoch, 23. August, 17.45 Uhr, mit seinem Auto von der B500 abgekommen. Er wurde laut Polizeimitteilung leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden: mehrere tausend Euro.

Die Polizei vermutet, dass der Mann zu viel Gas gegeben hatte. Er war mit seinem Wagen bergauf unterwegs. in einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das an einer Böschung entlang rollte, zur Seite kippte und auf der Fahrbahn landete.

Rickenbach: Unfall mit zwei leicht Verletzten

Zwei Autos sind am Mittwoch, 23. August, gegen 16 Uhr, auf der L155 zwischen Rickenbach und Bergalingen ineinander gekracht. Wie die Polizei mitteilt, verursachte eine 61-Jährige den Unfall.

An der Abzweigung Jungholz passte sie nicht auf. Sie krachte in ein Auto, das links abbog. Die Fahrzeuge wurden in eine Bushaltestelle geschleudert. Die 61-Jährige und der andere Fahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Den Schaden an den Autos gibt die Polizei mit mehreren tausend Euro an.

Küssaberg Mann (53) rettet einen 57-Jährigen vor dem Ertrinken – er zieht ihn aus dem Rhein Das könnte Sie auch interessieren

Rheinfelden: Lastwagen reißt Parkautomat um

Ein Lastwagen hat am Mittwoch, 23. August, 8.30 Uhr, in der Friedrichstraße in Rheinfelden einen Parkautomaten samt Hinweisschild umgerissen. Der Schaden: 5000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, wollte der Fahrer mit seinem Sattelzug von der Karlstraße in die Friedrichstraße biegen. Er übersah den Automaten offensichtlich. Der Lastwagen riss den Automaten aus der Verankerung und verbog das Schild.

Schopfheim: Radfahrer stürzt – schwere Kopfverletzung

Ein Radfahrer (57) ist am Mittwoch, 23. August, 17.45 Uhr, in der Wehratalstraße in Schopfheim gestürzt und schwer am Kopf verletzt worden. Der Rettungshubschrauber brachte den 57-Jährigen ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, schwebt der Mann womöglich in Lebensgefahr.

Der Radler fuhr bergab. Warum er stürzte, ist noch unklar. Der Polizei zufolge trug der Mann keinen Helm.

Lörrach: Polizei findet bei Einsatz Drogen

Zwei Männer sollen in einem Hotel in Lörrach am Dienstag, 22. August, gegen 1.30 Uhr, aneinander geraten sein. Deshalb rückte die Polizei aus. Was sie schließlich fanden, waren Drogen.

Die Beamten betraten das Zimmer eines der Männer. Sie rochen Marihuana. Sie durchsuchten das Zimmer gründlich. Sie fanden neun Folienbeutel mit einem Kilo Marihuana-Blüten und Haschisch, mehreren Gramm einer noch nicht analysierten weißen Substanz und 15 Ecstasy-Pillen.

Ein 37-jähriger Zimmer-Bewohner soll die Drogen dort deponiert haben. Er wurde festgenommen und am Mittwochnachmittag, 23. August, dem Haftrichter vorgeführt. Der setzte der Polizei zufolge den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug.

Die Kriminalpolizei Lörrach ermittelt.