Waldshut-Tiengen: Zwei Autofahrer viel zu schnell unterwegs

Mit dem Bleifuß sind am Mittwochabend, 15. Februar, zwei Autofahrer auf der A98 beim Bürgerwaldtunnel in Tiengen unterwegs gewesen. Der eine hatte laut Polizeimitteilung 118, der andere 134 Stundenkilometer auf dem Tacho. 80 sind erlaubt.

Die beiden wurden laut Angaben bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei erwischt. Gegen 22.45 Uhr wurde das Auto eines 55-Jährigen gemessen – er hatte 118 Sachen drauf. Eine Stunde später erwischte es einen 24-Jährigen mit seinem Wagen – 134 Stundenkilometer.

Der ältere Fahrer muss mit einem Bußgeld von mindestens 200 Euro rechnen. Auf den jüngeren kommt wohl zu 500 Euro Strafe ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Zell im Wiesental: Betrunkene Frau fällt aus fahrendem Auto – schwer verletzt

Eine betrunkene Frau (38) ist am Mittwoch, 15. Februar, gegen 19.20 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Zell und Adelsberg aus einem fahrenden Auto gefallen. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie dabei schwer verletzt. Sie hatte 1,3 Promille Alkohol intus.

Die 38-Jährige wollte wohl während der Fahrt die hintere Fensterscheibe runterlassen. Dabei habe sich versehentlich die Fahrzeugtür geöffnet. Laut Angaben des Fahrers fiel die Frau bei etwa 50 Stundenkilometer aus dem Fahrzeug.

Während der Unfallaufnahme war die L140 beidseitig gesperrt.

Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall im Kreisverkehr auf der B34

Zwei Autos sind am Mittwochmorgen, 15. Februar, kurz nach 10 Uhr, im Kreisverkehr auf der B34 zwischen Waldshut und Tiengen zusammengestoßen. Eine 76-Jährige krachte mit ihrem Wagen von hinten in ein von einem 68-Jährigen gesteuertes Auto, schreibt die Polizei.

Die Frau stand laut Angaben unter Schock, sie kam vorsorglich ins Krankenhaus. Ihr Auto musste angeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Wehr: Falsch abgebogen – zwei Verletzte bei Frontkollision

Bei einem Frontalzusammenstoß an der Einmündung B34/B518 in Wehr-Brennet sind am Mittwochnachmittag, 15. Februar, gegen 15 Uhr, zwei Autofahrer leicht verletzt worden – eine 84-Jährige und ein 56-Jähriger. Laut Polizeimitteilung ordnete sich die Frau mit ihrem Fahrzeug auf die falsche Spur ein.

Im Kurvenbereich des Beschleunigungsstreifens soll dem 56-Jährigen das Auto der Frau entgegengekommen sein. Beide Autos krachten ineinander. Laut den Schilderungen blieb es zum Glück bei leichten Verletzungen. Die Frau kam ins Krankenhaus, der Mann wurde an der Unfallstelle versorgt.

Die Autos waren nicht mehr fahrtauglich, sie wurden abgeschleppt. Zurück blieb ein Schaden von insgesamt rund 9000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr im Einsatz.

Waldshut-Tiengen: Bewohner löscht Brand im Heizraum

Ein Bewohner hat am Mittwochmorgen, 15. Februar, einen Brand im Heizraum eines Wohnhauses in Schmitzingen selbst gelöscht. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Feuer im Bereich eines Abgasrohrs entfacht.

Kurz nach 6 Uhr habe der Bewohner starken Rauch im Keller bemerkt. Er habe sich den Feuerlöscher geschnappt und die Flammen erstickt. Die Feuerwehr überprüfte laut Angaben den Raum. Sie entdeckte keine weiteren Brandherde.

Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Schopfheim: Mit über drei Promille auf dem Fahrrad

Sturzbetrunken ist am Mittwoch, 15. Februar, ein 43-Jähriger mit seinem Fahrrad in Schopfheim unterwegs gewesen. Er hatte laut Polizeimitteilung über drei Promille Alkohol intus. Er musste zur Blutentnahme ins Spital, das Fahrrad wurde beschlagnahmt.

Die Polizei kontrollierte den Mann laut Angaben gegen 20 Uhr. Er war wohl zum wiederholten Mal besoffen mit dem Rad unterwegs. Die Beamten hielten ihn in der Fedlbergstraße an, weil er in Schlangenlinien fuhr. Der Fahrradfahrer pustete freiwillig.