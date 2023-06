Neuenhof/CH: Neulenkerin verliert Kontrolle

Eine 19-Jährige, ein Führerscheinneuling, ist in der Nacht auf Mittwoch, 7. Juni, kurz vor 1.30 Uhr, im Industriegebiet in Neuenhof im Kanton Aargau, südlich von Baden, mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und in ein Geländer gekracht. Wie die Kantonspolizei Aargau berichtet, verhinderte ein Pfosten, dass das Fahrzeug in der Limmat landete.

Die junge Frau war laut Angaben mit ihrem Mercedes auf der Ringstraße unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, das ins Geländer krachte. Unter der Straße plätschert wohl die Limmat. Dank des Pfostens hinter dem Geländer bekam sie keine nassen Füße. Die 19-Jährige blieb unverletzt. Aber am Fahrzeug entstand der Polizei zufolge ein erheblicher Schaden.

Die Polizei vermutet, dass die junge Frau zu schnell fuhr. Sie zeigte sie bei der zuständigen Staatsanwaltschaft an. Ihren Führscheinschein auf Probe musste sie auf der Stelle abgeben.

Jestetten: Nächtlicher Großeinsatz am Rheinufer

Ein Großaufgebot von DRK, Bergwacht und Feuerwehr sind in der Nacht auf Mittwoch, 7. Juni, ausgerückt, um eine verletzte Lehrerin am Rheinufer bei Jestetten-Altenburg aus dem unwegsamen Gelände zu bergen. Wie Uwe Kaier, Sprecher der Feuerwehr Jestetten berichtet, wurde die Frau in die Klinik gebracht.

Eine Schulklasse aus der Schweiz befand sich mit ihren Begleitpersonen auf einer Nachtwanderung vom schweizerischen Nohl Richtung Jestetten-Altenburg. Die Tour führte direkt am Rhein entlang. „Dieser Pfad am Rheinuferweg ist zum Teil sehr schmal und unwegsam“, schreibt Kaier.

Die Lehrerin zog sich eine Fußverletzung zu. Sie versuchte wohl, weiterzugehen, bis es nicht mehr ging. Die Schulklasse marschierte weiter, zwei Verantwortliche blieben bei der Verletzten. Sie setzten einen Notruf ab.

Gegen 2.45 Uhr wurden DRK-Notarztwagen Dettighofen, die Bergwachten in Wutach und Höchenschwand sowie die Feuerwehr Jestetten alarmiert. Die Bergwacht kam mit sechs, die beiden Abteilungen der Jestetter Wehr mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen – unter der Leitung von Gesamtkommandant Holger Jörns.

Der exakte Einsatzort sei nicht bekannt gewesen, deshalb hätten sich zwei Gruppen aus beiden Richtungen vorgearbeitet. Die Verletzte wurde schließlich mit einer Gebirgstrage bis zum Rettungswagen transportiert.

Jestetten: Unbekannte brechen in Bauhof ein

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, 5. auf 6. Juni, in den Bauhof der Gemeinde Jestetten in der Hohenkrähenstraße eingebrochen. Laut Polizeimitteilung klauten sie einen Motorroller, der später im Auweg gefunden wurde.

Der oder die Täter richteten am Gebäude der Polizei zufolge einen Schaden von rund 3000 Euro an. Der Polizeiposten Jestetten (07745 7234) hofft auf Hinweise.

Hochrhein Blaulichtreport: Betrunkene Frau (64) mit über drei Promille intus baut auf der A5 einen Unfall Das könnte Sie auch interessieren

Schönau/Tunau: Traktor überschlägt sich beim Heuen

Beim Heuen in der Bischmatt in Tunau bei Schönau ist am Dienstag, 6. Juni, gegen 17 Uhr, ein 62-jähriger Landwirt mit seinem Traktor verunglückt. Wie die Polizei mitteilt war der Mann ansprechbar, er wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

Der Traktor kam an einem Hang ins Rutschen, überschlug sich mehrere Mal und kam am Waldrand zum Stehen.

Damit der Hubschrauber landen konnte, musste die Kreisstraße komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Tunau und Schönau waren ebenso im Einsatz.

Laufenburg: Wohnung in Hochhaus brennt

In Laufenburg kam es am Dienstag, 6. Juni, 15.45 Uhr, in einem Hochhaus in der Hochstraße zu einem Wohnungsbrand mit bislang unbekannter Ursache. Die in dem Gebäude befindlichen Personen konnten allesamt unverletzt ins Freie gelangen.