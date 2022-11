Rickenbach: Alkoholisierter Fahrer versucht zu flüchten und leistet Widerstand

Ein 35-jähriger Fahrer eines Lieferwagens ist am Donnerstagabend, 10. November, gegen 21.40 Uhr auf der Landstraße 155 nahe Rickenbach von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr mehrere Haselnusssträucher und versuchte danach zu flüchten. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte er während der Flucht die Autos anderer Verkehrsteilnehmer durch mitgeschleppte Äste. Als er zum Stoppen kam und die Polizei eintraf, führte sie einen Atemalkoholtest durch, der 1,5 Promille ergab. Daraufhin ordnete die Polizei einen Blutalkoholtest an, wogegen sich der Mann so wehrte, dass er sich leicht verletzte. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Der verursachte Schaden beträgt rund 20.000 Euro.

Waldshut-Tiengen: Rollerfahrer streift Fußgängerin

Der Fahrer eines Motorrollers hat am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr in der Brückenstraße in Waldshut-Tiengen eine Fußgängerin gestreift. Die 82 Jahre alte Frau stürzte daraufhin und erlitt leichte Verletzungen am Kopf, berichtet die Polizei. Sie war in Höhe einer Überquerungshilfe über die Straße gegangen, als sie der 47-Jährige streifte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Schwörstadt: Achtung, Trickbetrüger!

Ein 82-Jähriger wurde am Donnerstag, 10. November, gegen 9.30 Uhr Opfer eines Trickbetrügers. Die Polizei beschreibt das Vorgehen der Betrüger wie folgt: Betagte Menschen werden von den Betrügern oftmals auf der Straße oder an ihrem Haus in ein zunächst belangloses Gespräch verwickelt um Vertrauen zu erwecken. Der 82-jährige Geschädigte wurde von dem unbekannten Mann vor seiner Wohnanschrift angesprochen. In der Wohnung des 82-Jährigen zeigte ihm der Unbekannte einige Uhren und Jacken. Aufgrund einer kranken Frau benötige der Unbekannte 500 Euro. Der Mann ließ zwei Uhren und zwei Jacken in der Wohnung zurück. Auch fuhr der Unbekannte den 82-Jährigen zu einem Geldinstitut, damit dieser 500 Euro von seinem Konto abheben konnte. Nach Sachlage handelt es sich bei den Uhren und den Jacken um minderwertige Produkte.

Wehr: Mann macht sich an Autos zu schaffen – Polizei bittet um Hinweise!

In der Nacht auf Donnerstag hat sich ein unbekannter Mann in Wehr in der Lindstraße und der Zelgstraße an Autos zu schaffen gemacht. Auch Garagen und Carports hielten den Tatverdächtigen nicht davon ab, nach Wertsachen Ausschau zu halten. Wie aus einer Meldung der Polizei hervorgeht, stahl der Täter aus einem unverschlossen in einer Garage stehenden Auto eine Geldbörse. Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen folgendermaßen: Ein hellhäutiger Mann zwischen 25 und 35 Jahren, kurzhaarig und mit Bart. Die Person führte außerdem einen Rucksack mit. Der Polizeiposten Wehr bittet Zeugen, sich unter 07762/807 80 zu melden.

Albbruck: Rauchmelder löst wegen angebrannten Essens Einsatz aus

Wegen eines ausgelösten Rauchmelders und Brandgeruchs sind am Donnerstagmorgen Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhaus nach Albbruck ausgerückt. Über den Balkon konnten die Einsatzkräfte in die betroffene Wohnung eindringen und einen angebrannten Topf vom eingeschalteten Herd nehmen. Erst kurz danach erschien die Bewohnerin. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Schönau: Auto in Parkbucht beschädigt – Polizei sucht Zeugen!

Eine 25-Jährige hat ihr Auto am Donnerstag gegen 13 Uhr in Schönau in einer Parkbucht in der Talstraße abgestellt. Als sie gegen 14.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, hatte dieses nach Angaben der Polizei Dellen und Kratzer. Außerdem war die Kunststoffstoßstange teilweise ausgehängt. Die Polizei vermutet, dass ein anderer Autofahrer den Schaden beim Rückwärtsausparken verursachte. Der Polizeiposten Oberes Wiesental bittet Zeugen, sich unter 07673/889 00 zu melden.