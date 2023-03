Waldshut-Tiengen: Unfall beim Einbiegen auf die Landesstraße

Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall bei der Banschacher Brücke in Waldshut-Tiengen am Dienstagmorgen, 28. Februar, verletzt worden. Einer musste laut Mitteilung der Polizei von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Ein 52-Jähriger fuhr gegen 7.15 Uhr mit seinem Wagen laut Angaben von der B34 ab und wollte auf die Landesstraße Richtung Küssaberg einbiegen. Sein Auto krachte in einen von einem 44-Jährigen gesteuerten Transporter. Der 52-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt. Der Polizei zufolge wurde er schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, wie die Polizei weiter schreibt. Sie beziffert den Unfallschaden mit etwa 30.000 Euro. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei mit insgesamt elf Fahrzeugen.

Hochrhein/Südschwarzwald Blaulichtreport: Unbekannte brechen in den Kiosk der Minigolfanlage in Rheinheim ein Das könnte Sie auch interessieren

Wehr: Mann wird bei Streit auf der Straße mit einem Messer verletzt

Drei Männer und eine Frau haben sich am Dienstag, 28. Februar, gegen 17 Uhr, in der Hauptstraße in Wehr in die Wolle gekriegt. Dabei wurde ein 51-Jähriger vermutlich durch ein Messer an der Hand verletzt. Wie die Polizei mitteilt. Der Rettungsdienst behandelte ihn und brachte ihn ins Krankenhaus.

Noch bevor die erste Streife angekommen sei, hätten sich weitere Personen eingemischt und den Zoff beendet. Die Polizei nahm einen 31-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Er kam später wieder auf freien Fuß. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Beteiligten kennen. Die Ermittlungen laufen.

Ein Radfahrer soll den Streit beobachtet haben. Der Polizeiposten Wehr (07762/8078-0) bittet diesen Zeugen, sich zu melden.

Bernau: Autofahrer (38) verhindert einen Frontalzusammenstoß

Auf der Landesstraße zwischen den Bernauer Ortsteilen Weierle und Altenrond sind am Dienstagnachmittag, 28. Februar, gegen 15.45 Uhr, zwei Autos beinahe frontal ineinander gekracht. Weil er mit seinem Auto auf den Seitenstreifen auswich, verhinderte der 38-jährige Fahrer einen schweren Unfall, wie die Polizei mitteilt.

Der Polizei zufolge überholte eine Unbekannter mit seinem schwarzen VW SUV einen weißen Mitsubishi, als ihm der 38-Jährige entgegenkam. Durch dessen Ausweichmanöver wurden dessen Auto und ein Schneezieler beschädigt (Schaden: 600 Euro). Der Überholer und der Überholte fuhren weiter. Deshalb sucht der Polizeiposten St. Blasien (07672/92228-0) Zeugen.

Der VW soll ein VS-, der Mitsubishi ein WT-Kennzeichen haben.

Efringen-Kirchen: Auto überschlägt sich auf Bundesstraße

Auf der schneeglatten Bundesstraße bei Efringen-Kirchen hat sich am Dienstag, 28. Februar, 7.40 Uhr, ein Auto überschlagen. Die schwer verletzte 44-jährige Fahrerin musste laut Polizeimitteilung mit dem Rettungshubschrauber zur Uniklinik in Freiburg geflogen werden.

Die Frau war mit ihrem Wagen auf der B3 Richtung Efringen-Kirchen unterwegs. Im Bereich der Engemühle soll sie einen Lastwagen überholt haben. Beim Einscheren kam das Auto nach links von der schneebedeckten Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf einem Acker liegen.

Ein Abschleppdienst musste das Unfallfahrzeug bergen. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr.

Weil am Rhein: Flammen züngeln aus dem Handschuhfach

Eine Streife der Bundespolizei hat am Mittwoch, 1. März, kurz nach 7 Uhr, einen Brand im Motorraum eines Alfa Romeo gelöscht, bevor die Feuerwehr mit einem Löschzug eingetroffen ist, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ein 57-Jähriger war mit seinem Alfa wohl auf der B532 unterwegs, als Flammen aus dem Handschuhfach züngelten. Er fuhr in die Alte Straße und stellte den Wagen auf einem Parkplatz ab. Eine Streife der Bundespolizei war dort zufällig unterwegs. Die Beamten löschten den Brand mit zwei Feuerlöschern.

Vermutlich löste ein technischer Defekt den Brand aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4000 Euro.