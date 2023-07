Rudolfstetten/CH: Die Frau wird leicht verletzt

Bei manchen Unfällen muss man nur den Kopf schütteln. Und die Frage taucht auf: Wie kann so etwas passieren? Wie bei einem Unfall in Rudolfstetten im Kanton Aargau am Montagnachmittag, 16 Uhr, als eine Frau (81) die Kontrolle über ihren Wagen verloren hat. Laut Mitteilung der Kantonspolizei flog das Auto über einen Bach an der Herrenbergstraße, rollte über die Säntisstraße und krachte gegenüber in ein geparktes Fahrzeug.

Beide Fahrzeuge sind stark demoliert. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Quartierstraße soll in diesem Bereich recht steil sein. Die 81-Jährige war wohl Richtung Dorfzentrum unterwegs. Warum sie die Kontrolle verlor und von der Straße abkam, erschloss sich der Polizei noch nicht. Ihr Wagen durchschlug auf jeden Fall das Geländer am Bach, flog über das Rinnsal über die kreuzende Straße in das andere Fahrzeug.

Die Quartierstraße ist ziemlich steil. Links neben den „Vorsicht-Kurve-Schildern“ plätschert der Bach. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Frau wurde zum Glück nur leicht verletzt. Die Ambulanz brachte sie zur Kontrolle ins Spital. Beide Autos sollen stark beschädigt worden sein. Natürlich ist das Geländer futsch.

Die Mitarbeiter der Kantonspolizei nahm der Frau den Führerschein vorläufig ab.

Klettgau: Auto kracht ins Bahnhofscafé

Auch diesseits der Grenze hat sich am Montag, 10. Juli, gegen 9.30 Uhr, Kurioses ereignet: hier am Bahnhof in Klettgau-Erzingen. Wie die Polizei Waldshut-Tiengen mitteilt, ist ein 53-Jähriger mit einem Mietauto in die Eingangstür im Bahnhofscafé gekracht.

Laut Beschreibung wollte er aus einem Parkplatz rangieren. Er schaffte es nicht, das Fahrzeug zu stoppen und donnerte mit Karacho in die Tür. Die wurde komplett demoliert.

Verletzt wurde keiner. Den Schaden an der Tür gibt die Polizei mit rund 15.000 Euro, den am Mietwagen mit ungefähr 5000 Euro an.

Grafenhausen: Mountainbiker stürzt

Auf dem sogenannten Single Trail zwischen Rothaus und Brünlisbach bei Grafenhausen ist am Montag, 10. Juli, gegen 23 Uhr, ein 29-jähriger Mountainbiker gestürzt und verletzt worden. Nach der Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus gebracht, schreibt die Polizei. Ein nachfolgender Fahrer hatte die Rettungsleitstelle verständigt. Das Rad wurde nur leicht beschädigt.

Albbruck: Blauer Polo angefahren

Auf dem Schwimmbadparkplatz in Albbruck soll laut Zeugenaussage am Sonntag, 9. Juli, 18.50 Uhr, ein blauer Polo angefahren worden sein. Offenbar passierte einer etwas älteren Renaultfahrerin das Missgeschick, als sie den Parkplatz verlassen wollte. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie von einer Frau und einem Mann dirigiert.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) sucht die Beiden, die der Frau geholfen haben, und den Fahrzeughalter des beschädigten Autos.

Schopfheim: Softairwaffe oder Blasrohr?

Im Sprankenweg in Schopfheim-Eichen ist am Sonntag, 9. Juli, gegen 17 Uhr, ein 75-Jähriger angeschossen worden. Mit was? Die Polizei tippt auf eine Softairwaffe oder ein Blasrohr.

Laut Angaben stand der Mann vor seinem Grundstück, als er im Genick einen leichten Schmerz spürte. Geblutet hat‘s wohl nicht. Wie der 75-Jährige der Polizei berichtete, habe es bereits eine Woche zuvor einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Das Polizeirevier Schopfheim (07622 666980) sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Schopfheim: Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein Rollerfahrer (22) ist am Montag, 10. Juli, 16.20 Uhr, bei einem Sturz auf der Kreisstraße zwischen Schopfheim und Dossenbach gestürzt und schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit. Offensichtlich ist er von einem Auto überholt und von dessen Fahrer erschreckt worden.

Etwa 300 Meter nach der Einmündung zum Sengeleweg überholte ein Auto den Motorroller. Auf gleicher Höhe schrie der Autofahrer den Biker durchs offene Fenster an.

Es kann nur der Schreck gewesen sein: Der Rollerfahrer stürzte, rutschte mit seinem Zweirad rund zehn Meter über den Asphalt. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Berührt hatten sich beide Fahrzeuge nicht, der Roller musste vom Abschleppdienst aufgeladen werden.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621 98000) sucht mögliche Zeugen, die etwas zum Unfallhergang und/oder zum Autofahrer sagen können.

Lörrach: Busfahrer muss bremsen – Fahrgast verletzt

Weil ein Radfahrer, vermutlich ein Kind, die Gretherstraße in Lörrach, ohne die Vorfahrt zu beachten, überquerte, hat ein Busfahrer am Montag, 10. Juli, 13.20 Uhr, voll auf die Bremse treten müssen. Ein Kontrolleur stieß in einen Glaswindfang im Linienbus, der zersplitterte. Dabei wurde ein Fahrgast, der vor dem Windfang saß, leicht verletzt, schildert die Polizei.

Der Radfahrer soll von der Haagener Straße über die Gretherstraße gerast sein, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Bus zu achten. Er fuhr wohl stadtauswärts weiter.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621 98000) sucht den Radfahrer. Wer etwas gesehen hat und etwas zum Radfahrer sagen kann, solle anrufen.

