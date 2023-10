Waldshut-Tiengen: Mann wirft Mülltonne auf vorbeifahrendes Auto

Ein 44-jähriger Mann warf am Dienstag, 3. Oktober, gegen 3.30 Uhr in der Eisenbahnstraße in Waldshut eine Mülltonne auf ein vorbeifahrendes Auto. Die 33-jährige Autofahrerin alarmierte daraufhin die Polizei, welche den Mann in der Kaiserstraße in Waldshut antraf und in Gewahrsam nahm. Der Mann machte einen verwirrten Eindruck und wurde einem Arzt vorgeführt. Der Schaden am Fahrzeug der 33-Jährigen ließ sich bislang nicht beziffern.

Waldshut-Tiengen: Rollerfahrer stürzt nach Vorfahrtsverletzung durch Auto – Zeugen gesucht

Ein 65-jähriger Rollerfahrer stürzte am Montag, 2. Oktober, in Tiengen auf der Waldshuter Straße im Mowag-Kreisel, als ihm nach bisherigem Kenntnisstand eine 37-jährige Autofahrerin die Vorfahrt nahm.

Der Rollerfahrer kam aus Richtung Gurtweil und befand sich bereits im Kreisverkehr. Die Autofahrerin kam aus Richtung Waldshut und soll trotz Verkehrs in den Kreisverkehr gefahren sein. Um eine Kollision zu verhindern, soll der Rollerfahrer stark gebremst haben und sei gestürzt. Dabei wurde er leicht verletzt, am Roller entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751 8963-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Verkehrspolizei oder außerhalb der Bürozeiten beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) zu melden.

Bad Säckingen: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus Auto

In der Neßlerstraße in Bad Säckingen wurde in der Zeit von Dienstag, 3. Oktober, gegen 17 Uhr bis Mittwoch, 4. Oktober, gegen 6.30 Uhr aus einem am Fahrbahnrand geparkte Audi A3 eine noch unbekannte Menge Bargeld gestohlen.

Nach bisherigem Kenntnisstand hatte der Täter die Beifahrerscheibe des Autos eingeschlagen und danach das Bargeld aus dem Fahrzeug entwendet. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Rheinfelden: Größerer Feuerwehreinsatz – Brand in Heizungsraum

Zu einem Brand mit Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr am Montag, 2. Oktober, gegen 16.30 Uhr, nach Nollingen in die Untere Dorfstraße gerufen. Aus einem Heizungsraum eines Mehrfamilienhauses sei eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar.

Der Brand in dem Heizungsraum, welcher sich als Anbau neben dem Wohnhaus befindet, konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses befanden sich während des Brandausbruches bereits außerhalb des Gefahrenbereiches. Es wurde niemand verletzt.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Ein technischer Defekt wird vermutet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Nach Beendigung der Löscharbeiten und einer Begehung der Feuerwehr durften die Bewohner ihre Wohnungen wieder betreten.

Mitfahrt auf Fahrradstange endet für Jugendliche mit Sturz – ein Schwerverletzter

Ein 14 Jahre alter Junge transportierte auf der Fahrradstange seines Pedelec einen 15 Jahre alten Kollegen und beide stürzten am Montag, 2. Oktober, gegen 15.30 Uhr, auf gerader, abschüssiger Strecke über den Lenker auf die Fahrbahn.

Der 14-Jährige befuhr die Wallbrunnstraße aus Richtung Ufhabiweg talwärts, als beide ohne ersichtlichen Grund stürzten. Der 14-Jährige habe sich durch den Sturz schwer verletzt. Sein 15-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Kinderkrankenhaus gebracht.