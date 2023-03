Waldshut-Tiengen: Stau auf B34 nach Unfall in der Liedermatte

Vier Personen sind am Dienstag, 7. März, gegen 12.15 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der B34 in der Liedermatte in Waldshut verletzt worden. Zwei leicht, zwei schwerer, wie die Polizei mitteilt. Laut Angaben bemerkte ein 65-jähriger Kleinbusfahrer zu spät, dass vor ihm, Höhe der Straße Unter der Steigtrotte, zwei Autos halten mussten. Der Kleinbus krachte in einen SUV, der wiederum auf den Kleinwagen davor geschoben wurde.

Der Kleinbus sei ohne Fahrgäste unterwegs gewesen. Der Polizei zufolge wurden der Kleinbusfahrer und die 49-jährige Fahrerin des Kleinwagens leicht, die beiden Insassen des SUV (36- und 38-jährig) schwerer verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, schreibt die Polizei weiter.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig. Der Sachschaden liege bei mehreren zehntausend Euro. Nach dem Unfall kam es laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, kurzzeitig war die B34 komplett gesperrt.

Drei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, Feuerwehr und zwei Polizeistreifen waren im Einsatz.

Dogern: Gegenstände fallen von der Brücke auf zwei Autos

Eine unbekannte Person hat am Montagabend, 6. März, gegen 17.30 Uhr, Gegenstände von der Brücke der Neumattenstraße in Dogern, die über die B34 führt, geworfen. Jedenfalls meldeten laut Polizeimitteilung eine Autofahrerin und ein Autofahrer unabhängig voneinander, dass sie jeweils eine Knall hörten, als sie unter der Brücke durchfuhren. Die frischen Beschädigungen an deren Fahrzeugen bestätigten wohl den Verdacht.

Zudem habe der Autofahrer eine Person auf der Brücke gesehen. Als die Polizeistreife dort ankam, war jedoch niemand mehr zu entdecken.

Laut Polizei weisen die Beschädigungen darauf hin, dass die Autos tatsächlich von Gegenständen, womöglich von Steinen, getroffen wurden.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) bittet diejenigen, die etwas beobachtet beziehungsweise Personen auf der Brücke gesehen haben, sich zu melden.

Wehr: Alkoholisierter Motorrollerfahrer aus dem Verkehr gezogen

Ohne Führerschein und mit 1,5 Promille Alkohol intus ist ein Motorrollerfahrer (24) in der Nacht auf Dienstag, 7. März, auf der B34 bei Wehr-Brennet erwischt worden. Die Polizei ordnete laut deren Pressemitteilung eine Blutentnahme an und kassierte den Fahrzeugschlüssel. Der 24-Jährige habe eigenen Angaben zufolge den Schlüssel unbemerkt vom Brett der Familie entwendet.

Eimeldingen: Steinewerfer beschädigen Autofenster

Steinewerfer am Kreisverkehr in der Hauptstraße in Eimeldingen haben am Freitag, 3. März, gegen 23 Uhr, die hintere rechte Scheibe eines vorbeifahrenden Hondas getroffen und beschädigt. Die Autofahrerin bemerkte mehrere Kinder, die Steine Richtung Straße warfen, wie die Polizei am Dienstag, 7. März, mitteilt. Die Scheibe sei später komplett zerbrochen.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) sucht Zeugen, die Hinweise zu den Steinwerfern liefern können. Am gleichen Ort soll sich bereits am 28. Februar ein ähnlicher Vorfall ereignet haben.