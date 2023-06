Landkreis Waldshut: Unfälle mit Bikern

Die Polizei meldet vier Motorradunfälle, die sich übers Wochenende, Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juni, im Landkreis Waldshut ereignet haben. Laut Angaben wurde bei einem Unfall ein Biker schwer verletzt.

Der erste Unfall passierte am Freitagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, auf der L159. Ein Motorradfahrer wollte zwischen Untermettingen und Birkendorf ein Auto überholen, das jedoch dazu ansetzte, um nach links abzubiegen. Es kam zur Kollision, bei der die beiden Autoinsassen leicht verletzt wurden. Der 30-jährige Motorradfahrer verletzte sich ebenfalls leicht. Sein Motorrad fuhr noch allein über ein Wiesengrundstück und stürzte in einen Bach. Der Gesamtschaden beläuft sich auf deutlich über 15.000 Euro.

Eine 42-jährige Bikerin kam am Samstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Birkendorf und Wittlekofen von der Fahrbahn ab und krachte in einen Baum. Die Frau hatte Glück, sie wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Ebenfalls am Samstag verlor ein 23-Jähriger die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf der Kreisstraße zwischen Seebrugg und Rothaus. Er krachte in eine Schutzplanke und wurde schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Am Krad entstand der Polizei zufolge ein Sachschaden in Höhe mehreren tausend Euro.

Eine 19-Jährige stürzte mit ihrem Motorrad am Sonntagmorgen, 11.40 Uhr, bei Gutenburg. Am Kraftrad, das noch gegen einen Felsen rutschte, entstand ein erheblicher Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde die L157 zeitweise gesperrt.

Der Verkehrsdienst in Waldshut-Tiengen führt in allen Fällen die Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

Rickenbach: Auto kracht in eine Hauswand

Ein 71-Jähriger ist am Freitag, 16. Juni, gegen 8 Uhr, in Rickenbach-Hottingen in der Murgtalstraße mit seinem Auto rückwärts in eine Hauswand gekracht, weil er wohl Gas- mit Bremspedal verwechselt hat, berichtet die Polizei.

Der Mann wollte wahrscheinlich aus einem Parkplatz vor dem Haus stoßen. Die Feuerwehr Rickenbach sicherte die Unfallstelle. Der Schaden am Haus sei noch nicht abschätzbar. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, wie die Polizei schreibt.

Bad Säckingen: Feuer auf Terrasse bei Autohaus

Auf einer ungenutzten Terrasse eines Autohauses im Trottäcker in Bad Säckingen ist am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, ein Feuer ausgebrochen, teilt die Polizei mit. Es soll auf die Hausfassade und das Dach übergegriffen haben.

Mitarbeiter des Autohauses löschten den Brand weitestgehend, bevor die Feuerwehr da war, heißt es weiter. Drei von ihnen atmeten Rauch ein, sie wurden untersucht, aber bald wieder entlassen.

Die Feuerwehr Bad Säckingen war mit mehreren Fahrzeugen und einem Großaufgebot vor Ort und löschte den Brand vollends.

Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lottstetten: Schild fällt um und beschädigt Auto

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 17. auf 18. Juni, gegen 0.30 Uhr, beim Hoffest auf dem Dietenberg in Lottstetten, ist ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, zog ein wahrscheinlich Betrunkener (37) mutwillig an einem Absperrband und brachte damit ein Verkehrsschild ins Wanken, das aufs Auto fiel.

Der Polizeiposten Jestetten (07745 7234) bittet Zeugen, sich zu melden.

Wehr: Auto auf dem Friedhofparkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz beim Friedhof in Wehr ist am Samstag, 17. Juni, zwischen 14 und 14.30 Uhr, ein grauer VW Passat angefahren worden. Der Unfallverursacher fuhr davon, teilt die Polizei mit. Laut Angaben wurde der Passat hinten links beschädigt.

Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt. Diejenigen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0761 882-3100 zu melden.

