Wutöschingen: Der Autofahrer gefährdet sich und andere

Mit einem riskanten Überholmanöver in der Degernauer Straße in Wutöschingen am Dienstag, 15. August, 17.40 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Er überholte mit seinem türkisfarbenen BMW einen grauen Opel trotz Gegenverkehr. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 20-jährige Opelfahrer musste laut Angaben voll aufs Bremspedal treten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der BMW-Protz sah sich offensichtlich noch im Recht. Er drehte und beleidigte den 20-Jährigen im Opel. Beim Fahrzeug, das entgegen kam, handelte es sich der Polizei zufolge um einen dunklen SUV.

Die Polizei bittet den SUV-Fahrer und mögliche weitere Zeugen, sich auf dem Revier in Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) zu melden.

Ibach: Motorradfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Eine 24-Jährige ist mit ihrem Motorrad am Dienstag, 15. August, gegen 17.30 Uhr, auf der Ibacher Gemarkung bei Lindau in einer Kurve von der Kreisstraße abgekommen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

Das Motorrad blieb, wie es aussah, unbeschädigt.

Klettgau-Erzingen: Motorroller gestohlen

Auf dem Parkplatz beim Bahnhof in Erzingen ist am Montagabend, 14. August, zwischen 19.30 und 22.30 Uhr, ein Motorroller geklaut worden. Der oder die Täter ließen laut Polizeimitteilung das Werkzeug zurück, mit dem sie offensichtlich das Lenkradschloss geknackt hatten.

Der Roller Marke Peugeot ist laut Angaben fast neu und einen Wert von rund 2500 Euro haben.

Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 9285-0) hofft auf Hinweise.

Rheinfelden: Unbekannter beraubt Möbelhaus

Raubüberfall in der Großfeldstraße: Im Gewerbegebiet in Rheinfelden-Karsau hat am Montagabend, 14. August, hat ein Unbekannter nach Ladenschluss zwei Angestellte mit einer Pistolenattrappe bedroht und ist mit den Einnahmen entkommen.

Efringen-Kirchen: Brennendes Fahrzeug auf der Autobahn

Auf der A5 bei Efringen-Kirchen im Landkreis Lörrach ist am Dienstag, 15. August, gegen 10.30 Uhr, eine Auto ausgebrannt, schreibt die Polizei. Der Fahrer schaffte es noch bis auf den Pannenstreifen. Verletzt wurde niemand.

Bis die Feuerwehr kam, hatte ein Zeuge versucht, mit dem Feuerlöscher den Brand zu ersticken. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Efringen-Kirchen löschten die Flammen vollends. Zurück blieb ein verkohltes Wrack. Die Polizei schreibt von einem Totalschaden.

Die Feuerwehr Efringen-Kirchen und Polizei waren mit je zwei Einsatzfahrzeugen angerückt.