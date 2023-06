Tiengen: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einer schwer verletzten Person – Einsatz von Rettungshubschrauber

Mit seinem Lastwagen befuhr am Donnerstag, 22. Juni, gegen 14.40 Uhr ein 59 Jahre alter Mann die L 161 von Waldshut-Tiengen herkommend in Richtung Küssaberg. Laut Zeugenaussagen fuhr der Laster stetig auf die Gegenfahrbahn und streifte laut Polizeiangaben hierbei einen entgegenkommenden Nissan und kollidierte anschließend mit einem dahinterfahrenden Daewoo frontal.

Dabei fuhr er an die Leitplanke und kollidierte noch zusätzlich frontal mit einem Mini Cooper, bevor er zum Stillstand kam.

Die 60 Jahre alte Daewoo-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die vier Insassen im Nissan sowie der Fahrer des Mini und der Lastwagenfahrer blieben unverletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden an den Fahrzeugen von rund 25.000 Euro. Die L 161 wurde im Rahmen der Unfallaufnahme voll gesperrt. Neben der Polizei waren drei Rettungsdienste und ein Helikopter mit Notarzt im Einsatz. Weiter war die Feuerwehr Küssaberg mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Albbruck: Scheibe an Schule eingeworfen – Polizei sucht Zeugen!

Unbekannte zerstörten zwischen Mittwoch, 21. Juni, 16.30 Uhr und Donnerstag, 22. Juni, 6.30 Uhr eine dreifach verglaste Fensterscheibe einer Schule in der Schulstraße. Mit einem schweren Stein wurde laut Polizei das Fenster eines Klassenzimmers im Obergeschoss eingeworfen. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Telefon 07751/8316531) bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Hasel: Verunfallter Motorradfahrer ist verstorben

Die Polizei informiert, dass der 61-jährige Motorradfahrer, der am 9. Juni auf der B518 von einem Auto erfasst worden war, in der Folge am Donnerstag, 22. Juni, verstorben ist.

Laufenburg/Hauenstein: Auto kollidiert mit Lkw – ein leicht Verletzter

Die A98 befuhr am Donnerstag, 22. Juni, gegen 10.10 Uhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem VW Amarok. Kurz vor Ende der A 98 bei Hauenstein kam er aus noch unbekannten Gründen in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw. Der 50-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der 22 Jahre alte Lkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Am VW entstand Schaden von rund 10.000 Euro, am Lkw rund 20.000 Euro. Die Feuerwehr Laufenburg war mit fünf Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräfte zur Absicherung vor Ort. Ebenfalls zwei Rettungswägen, die Straßenmeisterei und die Polizei. Die Auffahrt zur A 98 wurde für gut drei Stunden für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rheinfelden: Verdacht Räuberischer Erpressung

Am Mittwoch, 21. Juni, gegen 17.05 Uhr, sollen zwei unbekannte Männer ein Wettbüro in der Werderstraße überfallen haben. Ein Mitarbeiter soll laut Polizeiangaben von einem der Unbekannten geschlagen worden sein und wurde wohl aufgefordert Bargeld herauszugeben. Die beiden Unbekannten flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, markante dichte, dunkle Augenbrauen. Beide trugen eine Mund-Nasen-Schutzmaske und schwarze Jacken. Sie sollen akzentfrei hochdeutsch gesprochen haben. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu den beiden unbekannten Männern geben können. Das Kriminalkommissariat ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07621 176-0 erreichbar.

Lottstetten: Auto gerät in Brand

Rauch aus einer Motorhaube wurde der Polizei am Donnerstag, 22. Juni, gegen 20.20 Uhr an einem Fahrzeug in der Kaltenbrunnenstraße gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort wurde durch Zeugen und dem Fahrzeugbesitzer der Brand durch einen Wasserschlauch eingedämmt.

Durch die Feuerwehr Lottstetten wurde die angeschmolzene Motorhaube geöffnet und der Brand endgültig gelöscht. Der Brand dürfte im Bereich der Batterie/ Sicherungskasten ausgebrochen sein. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Schaffhausen/CH: Sexuelle Belästigung im Zug von Singen nach Schaffhausen

Am Dienstagmorgen (20.06.2023) um 06.20 Uhr, wurde eine 24-jährige Frau im Zug von Singen nach Schaffhausen durch einen Mann sexuell belästigt, indem er sie in übergriffiger Weise unsittlich angefasst hat. Darüber informiert die Kantonspolizei.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Schaffhausen. Im Zusammenhang mit dieser Straftat wird eine junge Frau gesucht, welche sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe der Geschädigten aufhielt, den Vorfall beobachtet und den Zug zusammen mit der Geschädigten in Schaffhausen verlassen hat. Am Bahnhof in Schaffhausen sprach die Geschädigte noch mit der gesuchten Frau.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die erwähnte Frau, werden gebeten, sich mit der Schaffhauser Polizei unter der Nummer +4152/624 24 24 in Verbindung zu setzen.

Jestetten: Toter am Rheinufer: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Ein 39-Jähriger Mann ist im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am Rheinufer festgenommen worden. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Erfahren Sie hier mehr darüber:

Unwetter: Zahlreiche Einsätze am Donnerstag

Der Kreis Waldshut kam glimpflich davon, hart traf das Unwetter den Kreis Lörrach. Lesen Sie hier, was los war:

