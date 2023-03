Waldshut-Tiengen: Unbekannte sägen Holzpfähle auf Spielplatz ab

Unbekannte haben zwischen Freitag- und Samstagabend, 10. und 11. März, auf dem Spielplatz auf dem Johannisplatz beim Oberen Tor in Waldshut Holzpfähle abgesägt. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Angaben machten sich die Täter mit einer Motor- oder Akkusäge an den Pfählen zu schaffen. Zwei Pfähle wurden komplett abgetrennt, einer wurde angesägt.

Die Polizei bittet diejenigen, die etwas beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) zu melden.

Waldshut-Tiengen: Mann (41) fährt mit 3,5 Promille noch mit dem Auto

Alle Achtung! Die Polizei hat am Samstagabend, 11. März, gegen 21 Uhr, ein Auto aufgrund eines Hinweises angehalten. Laut deren Mitteilung hatte der Fahrer (41) 3,5 Promille Alkohol intus. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, den Führerschein kassierten sie ein.

Laut Angaben fiel das Auto auf der B34 zwischen Waldshut und Tiengen mit seiner unsicheren Fahrweise auf. Die Polizei wurde verständigt. Eine Streife hielt das Auto in der Schmittenau an. Der Fahrer habe deutliche Ausfallerscheinungen gezeigt. Der Alcomat zeigte ein beachtliches Ergebnis.

Stühlingen: Auto überschlägt sich – Fahrerin (26) hat Glück

Das Auto einer 26-Jährigen hat sich am Samstagabend, 11. März, gegen 22.15 Uhr, auf der Kreisstraße bei Stühlingen-Mauchen überschlagen. Die Frau hatte der Polizei zufolge Glück im Unglück, sie wurde leicht verletzt.

Die Frau war laut Schilderungen der Polizei Richtung Obere Alp unterwegs, als wohl ein Tier die Straße überquerte. Die Frau wich aus, sie verlor die Kontrolle über ihr Auto, das sich überschlug und auf dem Dach in einem Bachbett landete.

Die junge Frau war in der Lage, sich selbst zu befreien. In einer Gaststätte in der Nähe sei sie von Ersthelfern versorgt, später zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren worden.

Ein Abschleppunternehmen barg das Auto. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 6000 Euro.

Stühlingen: Zwei Autos krachen auf der Kreisstraße ineinander

Schon am Samstagmorgen, 11. März, kurz nach 11.30 Uhr, hat sich auf der derselben Kreisstraße bei Stühlingen-Mauchen ein Unfall ereignet: Zwei Autos sind laut Polizeimitteilung ineinander gekracht. Die beiden Fahrer wurden zum Glück nur leicht verletzt.

Eine 25-Jährige geriet auf der Fahrt Richtung Eggingen mit ihrem Wagen kurz nach dem Ortsausgang in Mauchen auf die Gegenfahrbahn. Ihr Auto krachte in das von einem 78-Jährigen gesteuerten Auto, das ihr entgegen kam.

Der Rettungsdienst brachte die beiden leicht verletzten Fahrer in umliegende Krankenhäuser. Die Autos mussten laut Angaben abgeschleppt werden. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 25.000 Euro an. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Laufenburg: Unbekannte beschädigen Autos in der Bahnhofstraße

Unbekannte haben, vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 12. März, in der Bahnhofstraße in Laufenburg geparkte Autos mutwillig beschädigt. Der Polizei sind bisher sieben demolierte Autos bekannt. Sie sucht Zeugen.

An den Fahrzeugen wurden der Polizei zufolge die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen. Die Täter sollen ihre Spur bis zur Zimmermannstraße in Rhina hinterlassen haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ab Mitternacht gewütet haben.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) hofft auf Hinweise.

Waldshut-Tiengen: Schuppen auf Schießanlage brennt ab

Auf einer Schießanlage in Waldshut-Tiengen ist am Samstagabend, 11. März, ein Schuppen abgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Feuer um 21.10 Uhr gemeldet. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte der Schuppen laut Angaben komplett nieder.

Im Schuppen war der Polizei zufolge der Kugelfang der Anlage untergebracht. „Darin dürfte auch die Brandursache zu suchen sein“, schreibt sie. Bis gegen 20 Uhr soll noch der Schießbetrieb gelaufen sein.

Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise rund 10.000 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit insgesamt acht Fahrzeugen im Einsatz.